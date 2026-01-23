Selektor Senegala: "Odluka o napuštanju terena u finalu emotivna"

Selektor Senegala Pap Tijav komentarisao je odluku da njegova ekipa napusti teren tokom finala Afričkog kupa nacija.

Izvor: Abdel Majid BZIOUAT / AFP / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Senegala Pap Tijav rekao je danas da je odluka da njegova ekipa napusti teren tokom finala Afričkog kupa nacija bila emotivna odluka donesena u trenutku haosa.

Senegal je prošle nedjelje osvojio Afrički kup nacija pošto je u finalu poslije produžetaka pobijedio domaćina takmičenja Maroko 1:0. Prije toga, ekipa Senegala je napustila teren nezadovoljna suđenjem, kada je Maroku dosuđen jedanaesterac u nadoknadi vremena.

Senegalski fudbaler Sadio Mane ubedio je saigrače da se vrate na teren, kako bi Brahim Dijas izveo penal, koji je promašio.

Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

"Nikada mi nije bila namjera da idem protiv principa igre koju toliko volim. Jednostavno sam pokušao da zaštitim moje igrače od nepravde. Ono što neki mogu doživjeti kao kršenje pravila nije ništa više od emotivne rekacije na pristrasnost situacije. Poslije razmišljanja, odlučili smo da nastavimo utakmicu i osvojimo trofej", naveo je Tijav na instagramu.

Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino osudio je potez selekcije Senegala, a Fudbalski savez Maroka najavio je pokretanje pravnog slučaja jer je napuštanje terena "značajno uticalo na normalan tok utakmice i učinak igrača".

Poslije dosuđenog jedanaesterca došlo je do koškanja igrača na terenu i pored terena, a redari su se iza gola sukobili sa Senegalcima. Utakmica je bila prekinuta 15 minuta, ali je bilo nereda i kada je Dijas izveo jedanaesterac.

"Doživjeli smo izuzetan turnir sa sjajnom organizacijom, koji se nažalost završio na dramatičan način", dodao je senegalski selektor.

Fudbalski savez Senegala osudio je nedostatak fer-pleja domaćina turnira uoči finala.

"Izvinjavam se ako sam nekoga uvrijedio, ali ljubitelji fudbala će razumjeti da su emocije sastavni dio ovog sporta", rekao je Tijav o napuštanju terena.