logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U inat svima, Senegal donio kući titulu prvaka Afrike: Herojski doček za ljubimce nacije, prizor za pamćenje

U inat svima, Senegal donio kući titulu prvaka Afrike: Herojski doček za ljubimce nacije, prizor za pamćenje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Senegalci donijeli u Dakar titulu prvaka Afrike u fudbalu.

Doček za fudbalere Senegala Izvor: Instagram/433/Printscreen

Reprezentativci Senegala vratili su se u rodnu zemlju poslije osvajanja Afričkog kupa nacija u Maroku. Senzacionalni šampioni kontinenta drugi put ove decenije donijeli su trofej prvaka u Dakar i u zemlji vlada apsolutna euforija zbog Sadio Manea i saigrača.

Pogledajte fotografije iz Dakara, koji ima oko četiri miliona stanovnika.

Reprezentativci su dočekani i pozdravljeni dok su se vozili u autobusu sa otvorenim krovom. Oko njih je odjekivao zvuk vuvuzela, automobilskih sirena i pjesama iz grla desetina hiljada navijača. Fudbaleri su mahali zastavama, isticali osvojeni pehar i mahali publici.

Reprezentativce Senegala dočekao je predsjednik zemlje Diomaje Faje. "Herojski su osvojili trofej, igrali su prelijepi fudbal i bili su nevjerovatan primer fer-pleja. I na terenu i van njega. Možemo da budemo samo ponosni na njih", kazao je on.

Ekipa selektora Papea Tijaoa (45) sletjela je u utorak na aerodrom u okolini Dakara i od prizemljena su opraćeni ogromnom pažnjom medija i navijača.

Senegalci će dugo pamtiti osvajanje ovog trofeja zbog mnogih okolnosti koje su pratile njihov trijumf, prije svega onih napetih. Reprezentacija Senegala je krajem utakmice nakratko i napustila teren zbog penala koji je dosuđen u korist domaćih i koji Brahim Dijaz nije iskoristio, postavši tragičar nacije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Senegal Afrički Kup nacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC