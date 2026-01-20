U inat svima, Senegal donio kući titulu prvaka Afrike: Herojski doček za ljubimce nacije, prizor za pamćenje

Senegalci donijeli u Dakar titulu prvaka Afrike u fudbalu.

Izvor: Instagram/433/Printscreen

Reprezentativci Senegala vratili su se u rodnu zemlju poslije osvajanja Afričkog kupa nacija u Maroku. Senzacionalni šampioni kontinenta drugi put ove decenije donijeli su trofej prvaka u Dakar i u zemlji vlada apsolutna euforija zbog Sadio Manea i saigrača.

Pogledajte fotografije iz Dakara, koji ima oko četiri miliona stanovnika.

Reprezentativci su dočekani i pozdravljeni dok su se vozili u autobusu sa otvorenim krovom. Oko njih je odjekivao zvuk vuvuzela, automobilskih sirena i pjesama iz grla desetina hiljada navijača. Fudbaleri su mahali zastavama, isticali osvojeni pehar i mahali publici.

Reprezentativce Senegala dočekao je predsjednik zemlje Diomaje Faje. "Herojski su osvojili trofej, igrali su prelijepi fudbal i bili su nevjerovatan primer fer-pleja. I na terenu i van njega. Možemo da budemo samo ponosni na njih", kazao je on.

Ekipa selektora Papea Tijaoa (45) sletjela je u utorak na aerodrom u okolini Dakara i od prizemljena su opraćeni ogromnom pažnjom medija i navijača.

Senegalci će dugo pamtiti osvajanje ovog trofeja zbog mnogih okolnosti koje su pratile njihov trijumf, prije svega onih napetih. Reprezentacija Senegala je krajem utakmice nakratko i napustila teren zbog penala koji je dosuđen u korist domaćih i koji Brahim Dijaz nije iskoristio, postavši tragičar nacije.