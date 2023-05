Svi članovi novog šampiona šišaju se kod trenera: "Samo Kovačević ima sestru koja je frizer, pa nam on smanjuje budžet!"

Mladost je novi šampion Republike Srpske i učesnik Premijer lige BiH za rukometaše, a u klubu iz Banjaluke vlada fenomenalna atmosfera.

Izvor: Promo/RK Mladost Banjaluka

RK Mladost novi je šampion Republike Srpske u rukometu, čime je Banjaluka dobila još jednog premijerligaša.

Dva kola prije kraja sezone tim koji s klupe vodi Goran Trkulja matematički je osigurao plasman u viši rang, te tako na sjajan način okončala veoma uspješnu sezonu.

Trener Trkulja kao jedan od najvažnijih faktora za ovakav rezultat ističe jedinstvo i slogu u ekipi.

"Igrači zaslužuju sve čestitke za uspjeh. Odavno nisam bio u grupi momaka koja dišu kao jedan. To nam je donijelo titulu šampiona Srpske. Jednostavno kad imate ekipu u kojoj su svi zajedno i bore se jedan za drugog, a uz to svaki trening obave maksimalno, onda uspjeh ne može da izostane. Sve su to odlični momci, a o tome koliko drugarstvo vlada otkriću da imamo zajednički grupu i čim neko iz ekipe pozove na kafu odmah se okupi većina tima. Zaista je super hemija i to nas je nosilo ovu sezonu", rekao je Trkulja za Glas Srpske.

Kakva atmosfera vlada u novom šampionu Srpske dovoljno govori i podatak da se svi igrači šišaju kod trenera Trkulje, koji je poznat kao odličan frizer.

"I kroz to gradim timski duh. Svi dolaze kod mene na šišanje da ih sredim. Samo Kovačević ima sestru koja je frizer pa nam on remeti koncepciju i smanjuje budžet za novu sezonu", kroz smijeh priča Trkulja.

Izvor: Promo/RK Mladost Banjaluka

Naglasio je da, uprkos sjajnom rezultatu na kraju, na početku sezone nije bio siguran da li će voditi ekipu do kraja.

"Na početku, nakon dva kola, razmišljao sam da li mogu da iznesem ulogu prvog trenera, a oni su me prelomili da nastavim i zavolim ovaj posao. Zaista je bilo uživanje raditi sa ekipom koja na svaki meč ide vesela i sa željom da pobijedi", ponosno ističe trener Mladosti.

(MONDO/Glas Srpske)