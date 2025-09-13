logo
Sloga sigurna i u Litvaniji: Novom pobjedom potvrđen prolaz u drugo kolo Evropskog kupa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Naredni rival Dobojlijama je letonski Tenaks Dobele, koji je prošle godine odmjerio snage sa Leotarom.

Sloga pobijedila Granitas Karis i plasirala se u drugo kolo Evropskog kupa Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Litvanija, pa Letonija! To je evropski put dobojske Sloge, koja je izborila plasman u drugo kolo Evropskog kupa.

Nakon ubjedljive pobjede u Gradišci protiv Granitas-Karisa 37:21,tim Dejana Vasilića slavio je i u revanš meču u Litvaniji. Dobojski "crveno-bijeli" još jednom su postigli 37 golova, te ovaj put stigli do pobjede 37:33.

Najefikasniji u redovima Dobojlija bili su Todor Milisavljević i Miloš Čekić sa po sedam golova, Dario Đenadija postigao, koji je u prvom meču bio najbolji strijelac sa deset golova, danas je postigao šest, dok su se po pet puta u strijelce upisivali prezimenjaci Radomir i Filip Stojanović. Golman Božidar Bajović imao je devet uspješnih intervencija.

Domaći su imali dva raspoložena igrača, po 10 golova postigli su Simas Butkus i Marijus Kairis, ali to nije bilo dovoljno da se zaprijeti timu iz Doboja.

U drugom kolu Evropskog kupa Sloga će igrati protiv ekipe Tenaks Dobele iz Letonije, koju je prošle godine, takođe u drugom kolu ovog takmičenja, eliminisao Leotar. Trebinjci su u dvomeču bili bolji (26:24, 25:25), te izborili plasman u treće kolo gdje su poraženi od norveškog Dramena.

  • GRANITAS-KARIS: Mačijulevičijus, Labutis 4, Butkus 10, Rinkevičijus 1, Guogis 2, Žilinskas 1, Jasudas, Kairis 10, Zadarnauskas, Kavolijus 1, Rameikis 4, Salijamoris. Trener: Vaidotas Grosas.
  • SLOGA: Bajović, F. Stojanović 5, Jakobović, Paripović, Đekić 2, Đenadija 6, Đuričić, Milisavljević 7, Milićević 2, R. Stojanović 5, Šarkić, Čekić 7, Zekić 2, Mišanović 1, Bosić, Bogdanović. Trener: Dejan Vasilić.

Tagovi

RK Sloga Doboj Rukomet EHF Evropski kup

