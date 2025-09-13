Sloga sigurna i u Litvaniji: Novom pobjedom potvrđen prolaz u drugo kolo Evropskog kupa

Naredni rival Dobojlijama je letonski Tenaks Dobele, koji je prošle godine odmjerio snage sa Leotarom.
Litvanija, pa Letonija! To je evropski put dobojske Sloge, koja je izborila plasman u drugo kolo Evropskog kupa.
Nakon ubjedljive pobjede u Gradišci protiv Granitas-Karisa 37:21,tim Dejana Vasilića slavio je i u revanš meču u Litvaniji. Dobojski "crveno-bijeli" još jednom su postigli 37 golova, te ovaj put stigli do pobjede 37:33.
Najefikasniji u redovima Dobojlija bili su Todor Milisavljević i Miloš Čekić sa po sedam golova, Dario Đenadija postigao, koji je u prvom meču bio najbolji strijelac sa deset golova, danas je postigao šest, dok su se po pet puta u strijelce upisivali prezimenjaci Radomir i Filip Stojanović. Golman Božidar Bajović imao je devet uspješnih intervencija.
Domaći su imali dva raspoložena igrača, po 10 golova postigli su Simas Butkus i Marijus Kairis, ali to nije bilo dovoljno da se zaprijeti timu iz Doboja.
U drugom kolu Evropskog kupa Sloga će igrati protiv ekipe Tenaks Dobele iz Letonije, koju je prošle godine, takođe u drugom kolu ovog takmičenja, eliminisao Leotar. Trebinjci su u dvomeču bili bolji (26:24, 25:25), te izborili plasman u treće kolo gdje su poraženi od norveškog Dramena.
- GRANITAS-KARIS: Mačijulevičijus, Labutis 4, Butkus 10, Rinkevičijus 1, Guogis 2, Žilinskas 1, Jasudas, Kairis 10, Zadarnauskas, Kavolijus 1, Rameikis 4, Salijamoris. Trener: Vaidotas Grosas.
- SLOGA: Bajović, F. Stojanović 5, Jakobović, Paripović, Đekić 2, Đenadija 6, Đuričić, Milisavljević 7, Milićević 2, R. Stojanović 5, Šarkić, Čekić 7, Zekić 2, Mišanović 1, Bosić, Bogdanović. Trener: Dejan Vasilić.