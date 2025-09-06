logo
Sloga već u drugom kolu Evropskog kupa: Dobojlije deklasirale Litvance – plus 16 u Gradišci!

Autor Dragan Šutvić
Dobojski tim je na terenu dvorane u Gradišci ubjedljivo porazio rivala iz Litvanije.

Rukomet Evropski kup Sloga Granitas 37 21 Izvor: Promo/RK Sloga Doboj

Dobojska Sloga odigrala je ove subote prvu utakmicu na evropskoj sceni nakon četiri godine – i odradila je sa najvišom mogućom ocjenom!

Igrači Dejana Vasilića dočekali su, na parketu Arene Gradiška, ekipu litvanskog Granitasa u prvom kolu Evropskog kupa i uknjižili ubjedljiv trijumf, razlikom od 16 golova (37:21).

Od prvog do posljednjeg minuta je Sloga kontrolisala rezultat i dešavanja na terenu, pa je tako iz minuta u minut dizala prednost. Već na odmoru su Dobojlije bile 10 koraka ispred Granitasa (20:10), da bi prije posljednjeg oglašavanja sirene samo uvećale konačnu razliku i praktično već sad izborile nastup u narednoj rundi.

U pobjedničkom timu briljirao je Dario Đenadija, jedini igrač na terenu sa dvocifrenim brojem pogodaka (10). Drugi strijelac ekipe bio je Miloš Čekić, koji je osam puta zatresao gostujuću mrežu, dok se Radomir Stojanović zaustavio na šest pogodaka.

Kad je riječ o litvanskom taboru, Simas Butkus je postigao osam, a Karolis Rameikis šest golova.

Revanš u Litvaniji igra se sljedeće subote.

SLOGA: Bogdanović, Stojanović 6, Krajina, Maljenović, Đekić, Đenadija 10, Đuričić, Milisavljević 4, Milićević 3, Stojanović 3, Šarkić, Čekić 8, Zekić 3, Mišanović, Bosić, Bajović. Trener: Dejan Vasilić.

GRANITAS-KARIS: Mačijulevičijus, Labutis, Butkus 8, Rinkevičijus, Guogis 3, Zilinskas, Jasudas, Kairis 1, Zadarnauskas 1, Kavolijus, Rameikis 6, Salijamoris 2. Trener: Vaidotas Grosas.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

Rukomet RK Sloga Doboj EHF Evropski kup

