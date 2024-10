Veliki korak Leotara ka trećem kolu Evropskog kupa! Trebinjci uz +2 dočekuju revanš sa Letoncima

Tim Dragiše Koraćevića trijumfovao je u prvoj utakmici.

Izvor: Facebook/RK Leotar

Rukometaši Leotara nadomak su plasmana u treće kolo Evropskog kupa!

Trebinjci su sinoć, u dvorani "Miloš Mrdić", savladali starog znanca, ekipu Tenaks Dobele, rezultatom 26:24 u prvom međusobnom okršaju u okviru druge runde.

Ranijim dogovorom dva kluba, oba meča igraće se u Trebinju (revanš u nedjelju u 19.00, op.a.), pa tako tim Dragiše Koraćevića ima ogromne šanse da ponovi prošlosezonski uspjeh, kada se takođe našao u trećoj rundi.

Dva rivala odigrala su veoma tvrd meč, sve do 58. minuta nijedan tim nije uspio da stekne prednost veću od dva gola! Stigli su Letonci u 20. minutu golom Karlisa Kruminsa do 10:8, a plus dva su ponovili u 38. minutu, kada je Nils Krajcbergs pogodio za 20:18.

Serijom 3:0 u narednih pet minuta Leotar je prešao u vođstvo, da bi nakon 23:24 vezao dva pogotka i u pomenutom 58. minutu stigao do najveće prednosti bilo kojeg od dva tima u ovom meču.

U pobjedničkom timu, sa šest golova je prednjačio Aleksandar Milojević, dok su pet postigli Nemanja Ratković i Mirko Mišetić. Kod Letonaca, pomenuti Krajcbergs je uknjižio pet pogodaka, dok je Nikita Pančenko postigao četiri.

Tuzlanska Sloboda još prošlog vikenda je eliminisana iz Evropskog kupa, a Bosnu i Hercegovinu predstavljaju još tri ekipe.

Borac m:tel će večeras od 18.00 časova u Ormožu pokušati da odbrani plus šest (26:20) iz prvog duela sa Jeruzalemom.

Izviđač od 19.00 časova pred svojom publikom želi da potvrdi brejk iz Italije (38:39) protiv Rajmond Sasarija, dok je Gračanica pred eliminacijom.

Revanš utakmica protiv Celja Pivovarne Laško igra se u nedjelju od 17.00 časova u dvorani "Zlatorog", a Slovenci su u prvom meču, igranom u Gračanici, trijumfovali rezultatom 35:43.

(mondo.ba)