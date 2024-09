Leotar poslije drame do drugog kola Evropskog kupa! Knežević jubilarnom odbranom srušio Turke, 9 golova Šukića!

Trebinjci će igrati u drugom kolu Evropskog kupa protiv dobro poznatog rivala.

Rukometaši Leotara nadoknadili su minus od četiri gola iz Turske i plasirali se u drugo kolo Evropskog kupa!

Od ekipe Kejčegiza su na gostujućem terenu izgubili rezultatom 37:33, da bi večeras, u odlično ispunjenoj dvorani "Miloš Mrdić", trijumfovali rezultatom 33:28 i zakazali dvomeč sa predstavnikom Letonije, ekipom Tenaks Dobele, sa kojom su, zanimljivo, igrali u istoj fazi i prošle jeseni!

Trebinjci su prvo 14. oktobra pred svojom publikom upisali pobjedu razlikom od dva gola (24:22), a trijumfovali su potom i u gostima (26:29) prije nego što ih je u dvomeču treće runde iz daljeg takmičenja eliminisala češka Karvina.

Ni jedan ni drugi tim nije uspio da se rezultatski odvoji u prvih 30 minuta, poslije kojih je ekipa Dragiše Koraćevića bila u prednosti od jednog gola (15:14).

U prvih pet minuta drugog poluvremena, Leotar je kreirao seriju 4:0, stigavši u 35. minutu prvi put do plus pet (19:14), dok je na isteku 37. minuta pogotkom Đorđa Ratkovića domaći sastav došao do ogromnog kapitala od sedam golova (22:15).

Prednost Leotara varirala je do kraja meča od četiri do šest golova, a onda nije moglo bez drame!

Prvo je pri rezultatu 32:28 Mirko Mišetić promašio sedmerac, Turci su krenuli u napad za minus tri, ali je dosuđen pasivan napad, da bi pola minuta prije kraja Željko Šukić, najbolji strijelac Leotara u ovom meču, postigao svoj deveti gol za 33:28.

Imao je 18-godišnji Musa Bagimsziz priliku sa lijevog krila da donese eventualne produžetke Kejčegizu, ali je Miloš Knežević tada upisao desetu intervenciju i poveo svoj tim u drugu rundu.

Osim Šukića, u trebinjskom taboru istakao se i Aleksandar Milojević sa sedam golova, Marko Parežanin je u pobjedi učestvovao sa šest, a Đorđe Ratković sa pet golova.

Gostima nije pomogla ni sjajna partija Mohameda Gazalija Blide, koji je poentirao deset puta iz 13 pokušaja, dok je drugi strijelac tima bio Muktar Kuri sa pet pogodaka.

U drugom kolu igraće i Borac m:tel koji je večeras saznao ime svog protivnika u toj rundi, dok Sloboda protiv predstavnika tzv. Kosova Kastriotija tek treba da odigra revanš prvog kola.

Igra se u nedjelju od 19.00 časova u tuzlanskom Mejdanu, a prvi meč igran na gostujućem terenu završen je minimalnom pobjedom domaće ekipe (30:29).

