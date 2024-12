"Na kraju je karijere, ali odradi posao": Vlade Đurović izjavom o Davidovcu (29) nasmijao sve u studiju

Vlade Đurović imao je zanimljivu izjavu o Dejanu Davidovcu poslije derbija...

Dejan Davidovac donio je pobjedu Crvenoj zvezdi protiv Barselone (78:74). Srpski košarkaš dao je ključnu trojku na 14 sekundi prije kraja meča. Prije tog šuta je promašio svaki od šuteva koji je uzeo, imao je 0/5 iz igre (0/3 za dva i 0/2 za tri), ali to na njega nije uticalo. Pogodio je kada je bilo najvažnije.

Poslije te trojke mnogi su se na društvenim mrežama setili i šta je iskusni stručnjak Vlade Đurović pričao o njemu prije samo nekoliko dana. Bilo je to poslije derbija koji je Crvena zvezda dobila u ABA ligi protiv Partizana (89:84). Tada ga je poslao u penziju.

"On je iskusan igrač, nema tu nikakve dileme. Ima nešto što nema neki odraz, kilažu, snagu. U toj gužvi između četiri ili pet igrača, nekako uhvati loptu ili mu dođe i teško može da je otme iz zagrljaja. Može da izbori 'mrtvu loptu'. To on uradi, ima nešto, malo ga hoće lopta, mnoge odbijene njemu padaju u ruke. Deda kako ga zovu igrači uradi svoju rolu, na kraju je svoje karijere, ali odradi svoj posao", rekao je Đurović u studiju "Arene sport" posle utakmice.

Tada je dobio ispravku od voditelja Ivana Bogunovića da je Davidovac rođen 1995. godine i da će tek naredne godine napuniti 30 godina

"Posla ti njega u penziju", dobacio je Dejan Tomašević koji je bio drugi gost u studiju

"Da, zovu ga Deda, šta da radim", sa osmijehom je odgovorio Vlade.

Inače, njegov nadimak Deda, kako ga zovu i saigrači i navijači nema veze sa godinama, već sa njegovim imenom i prezimenom. U pitanju su po dva početna slova - Dejan Davidovac.

