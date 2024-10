Rukometaši Borca otputovali u Sloveniju: "Ne idemo braniti rezultat, nema kalkulacija!"

Rukometaši Borca otputovali su u Sloveniju, a pročitajte šta su pred utakmicu protiv Jeruzalema imali reći trener Irfan Smajlagić te rukometaši Vladan Đurđević i Nedim Hadžić koji će sutra nositi crni flor oko ruke u čast Mire Bjelića.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Rukometaši Borca m:tel sutra će u Sloveniji odigrati revanš utakmicu drugog kola EHF Evropskog kupa. Nakon trijumfa u Boriku rezultatom 26:20 nad ekipom Jeruzalema iz Ormoža, Banjalučani u Sloveniju nose lijepu prednost.

Izrabranici Irfana Smajlagića jutro su otputovali, a pred sam put održana je pres konferencija u kojoj je trener Borca najavio sutrašnje gostovanje.

Kako kaže rezultatom mogu biti zadovoljni, ali i dalje ima problema sa oscilacijama u igri.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

„Činjenica je da smo odigrali prvo poluvrijeme ovog dvomeča i da imamo aktivan rezultat, koji daje psihološku prednost. Međutim nećemo igrati na rezultat, nego na izvedbu. Moramo krenuti kao da je jedna utakmica, nema kalkulacija i čuvanja rezultata. Idemo odigrati bolje nego što smo ovdje. Sa prošlom utakmicom, ako gledamo rezultat, možemo biti zadovoljni. Međutim, ako podijelimo meč na pojedine dionice imamo još oscilacija u igri, to nam je naveći problem zbog toga što nismo imali pred početak prvenstva određeni broj pripremnih utakmica“, započeo je Smajlagić i dodao:

„Ova ekipa je po formaciji nova i da bi osjetili kako trebamo funkcionisati svaki igrač mora odigrati određenu minutažu, kako bi se mogli naviknuti jedni na drugi“.

Crni flor oko ruke Rukometaši Borca će u sutrašnjoj utakmici nositi crni flor oko ruke, u čast nedavno preminulog Mire Bjelića. „On je tvorac ovog Borca i to je minimalno što možemo da uradimo za njega“, rekao je Hasanović.

Smajlagić je još jednom ponovio kako njegov tim plaća danak neigranja pripremnih utakmica, a dodatni problem predstavlja i pronalazak dvorane za trening s obzirom da je počelo postavljanje novog parketa u dvorani Borik.

„Svi oni imaju specifičan zadatak u ekipi. U neugodnoj smo situaciji jer igramo te utakmice u kojima se paralelno traži rezultat, a s druge strani igrači moraju podići ličnu formu. Ima tu još puno raditi na onome što ne valja i zadržati ono što valja. Malo je kompleksno, a nemamo ni mnogo vremena. Imamo taj problem sa infrastrukturom, treninzima i minutama treninga koji su neophodni kako bi se igrači mogli uigrati. Sve ove okolnosti jačaju karakter igrača i doprinose razvoju. Idemo iz utakmicu u utakmicu“, rekao je Smajlagić.

Kako kaže kod protivnika u prvom meču nije vidio ništa što nije mogao očekivati.

„Nisam ništa vidio što nismo mogli očekivati, te loše dionice su se svodile na naše indivudalne pogreške, nije da smo bili nadigrani. Svake greške sa naše strane igrači su svjesni i svjesni su gdje su je napravili. Nastojimo da ih ne ponovimo. Teško je odigrati bez greške, a ako padnemo želim da padne cijela ekipa, da imamo pomaganje i zatvaranje tog prostora. A onda ako te neko nadigra, nadigrao te je, ali mora biti ta neka ispomoć u ekipi. Kolektivna igra mora doći do izražaja, a za to treba utakmica i vremena“, zaključio je Smajlagić.

ĐURĐEVIĆ I HADŽIĆ O MEČU U SLOVENIJI

Vladan Đurđević pred sutrašnju utakmicu poručio je da on i njegovi saigrači ne smiju sebi dozvoliti luksuz da ispuste prednost koju nose iz prvog meča.

„Pred nama je revaš utakmica, imamo pozitivan rezultat iz prvog meča. Ne smijemo sebi dozvoliti taj luksuz da ispustimo tih šest golova razlike. Trebamo biti maksimalno skoncentrisani i ući kao da je u pitanju prva utakmica. Sigurno da je ovo dio plana, od prošle godine i dolaska trenera, da izađemo na evropsku scenu i uporedimo se sa evropskim ekipama. Na dobrom smo putu, to trebamo još verifikovati da prođemo u drugi krug te da prezentujemo grad, državu i klub u najboljem svjetlu“, rekao je Đurđević i dodao:

„Nekad je možda i bolje da nemamo toliku prednost, sigurno da to psihološki može da utiče na igrače, ali ne bi sebi to trebali dopustiti. Idemo na pobjedu i da odigramo što bolje.“

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Sličnog mišljenja je Nedim Hadžić.

„Imamo tih šest razlike, ali ne trebamo se osvrtati na to. Mislim da svi imamo dovoljno godina da se ne osvrćemo na to i da igramo kao da je 0:0. Pokušaćemo to i pokazati. Očekujem da će imati puno navijača, kao i kod nas. Raduje nas puna dvorana, uvijek je lijepo igrati pred puno navijača pa barem to bili gostujići. To je još jedan motiv koji nas diže“, rekao je Hadžić koji se zatim govori i o interesovanju klubova iz Slovenije za njegove usluge.

„To mi je sada po strani iskreno. Apsolutno ne razmišljam o tome, ja dajem sve od sebe pa šta bude biće“.

Kratko je prokomentarisao i odluku selektora BiH Damira Doborca da ga uvrsti na širi spisak za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

„To je uvijek lijepo. Čast je biti na širem spisku, a kamoli u tih 16 igrača. Idemo dalje, radimo trudimo se i vidjećemo“, zaključio je Hadžić.

PROBLEMI SA TRENIRANJEM

Sportski direktor RK Borac m:tel Damir Hasanović govorio je o problemima sa pronalaskom dvorane za trening.

„Dvorana je problem s kojim se srećemo svake sedmice. Ne znamo kada ćemo trenirati, gdje i koliko. Pred prvu utakmicu, dan prije smo trenirali u Budžaku. Jedva smo obezbijedili trening za obavezni trening protivnika u Boriku. U ponedjeljak i utorak nismo imali trening, jer nismo imali gdje. Borik se renovira, dvorana Centar je bila zauzeta, sve druge dvorane su pune jer ima malo dvorana, a mnogo klubova. To je problem gdje šef ne može da odradi nešto planirano. Nadam se da će se to poprvatiti“, kaže Hasanović.

Sutrašnji meč se igra sa početkom od 18 časova.