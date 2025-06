"Novak mi rekao da ti ovo prenesem": Đokovićev savjet promijenio Sinerovu karijeru

Kako je savjet Novaka Đokovića promijenio karijeru Janiku Sineru i učinio ga (naj)boljim igračem? Njegov trener Daren Kejhil otkrio je sve

Australijski teniski trener Daren Kejhil (59), koji od 2022. godine radi sa Janikom Sinerom, otkrio je koliko su bili važni savjeti Novaka Đokovića za razvoj i rast trenutno najboljeg na svijetu.

Jedan razgovor sa Đokovićem Kejhil nikad nije zaboravio i iz njega su izvukli velike lekcije i on i Siner, što se i vidi prema Italijanovim uspjesima i tri osvojena grend slema. Taj susret dogodio se u četvrtfinalu Vimbldona 2022. godine.

"Izgubio je od Novaka prije nekoliko godina na Vimbldonu nakon što je vodio 2:0. Đoković se vratio, preokrenuo. Dogodilo se što sam rekao - Đoković se navikao na njegove udarce, loptice, ritam i razigrao se, kao što Novak radi. I nije promašivao. Pobijedio je relativno lako", setio se Kejhil u podkastu Endija Rodika.

"Vidio sam Novaka poslije meča i uvijek je bio nevjerovatan kada mu priđete i potapšete ga po ramenu. Rekao sam mu 'Hej, Novače, tek sam počeo da radim sa Janikom. Nemoj da mi govoriš ono što ne bi htio da kažeš, ali mogu li da te pitam šta misliš?' I bio je nevjerovatan. Rekao mi je 'Hej, srećno u radu sa njim. Udara sjajno lopticu, ali nema varijacije. Njegovi udarci nemaju formu, ne prebacuje visoko mrežu, ne istrčava na mrežu, ne pokušava da me 'uvede' u teren, vidim da dobro uzvraća udarce, ali ne napada moje servise...'"

Srbin je pričao, a Australijanac se trudio da sve dobro zapamti.

"Novak je prošao kroz čitavu njegovu igru i nije nam otkrio ono što nismo znali, ni ono što smo pokušavali da promijenimo u njegovoj igri, ali kada uzmete u obzir taj razgovor i poslije njega sjednete sa mladićem kao što je Janik Siner... Rekao sam mu: 'Slušaj, upravo sam pričao sa Novakom, evo šta misli.' Kada to kažete, onda ostavlja jak utisak na mladog igrača. Odgovorio mi je: 'Daj mi onda to, hajde da počnemo", kazao je Siner.

"Ako hoćeš da budeš šesti, ne mijenjaj ništa"

Kejhil i Siner sarađuju od jula 2022. godine i poznati teniski stručnjak prati njegov napredak od kada je imao 20. "Počeo je malo prije mene, a došao sam prije tri godine, kada je bio 14. ili 15. na svijetu. S obzirom na to koliko je dobar bio, 'otkrio' se pred najboljim na svijetu, jer je igrao sve slične udarce", kazao je on.

"Događalo mu se da je uvodio protivnika u ritam i da su se navikavali na njegove loptice i udarce. I nije bilo varijacija. Potom smo sjeli na razgovor i rekli smo mu 'OK, možeš da nastaviš tako da igraš i da pomalo napreduješ radeći to što radiš i vjerovatno ćeš u narednih 10 godina biti šesti ili negdje od osmog do 12. mjesta. Ako to želiš, to je super. Ipak, ako hoćeš da budeš veliki igrač i ako hoćeš sebi da pružiš priliku da osvajaš grend slemove, onda moramo da dodamo određene stvari tvojoj igri'", izjavio je bivši trener Andrea Agasija, Lejtona Hjuita, Simone Halep...

Kejhil i Siner završavaju saradnju

Daren Kejhil treniraće sa Sinerom još ovu sezonu, a onda će se povući u penziju. Trenirajući Italijana, Australijanac je proglašen najboljim trenerom za 2023. godinu.

"Godina je duga i ne želim da pričam o njegovom penzonisanju. Osjećam se veoma srećnim i radosnim što sam njegov posljednji igrač na turu", započeo je Siner.

"Bio je nevjerovatan trener i osoba, ne samo za mene, već za sve igrače sa kojima je radio. Za mene je to samo velika čast. Nadam se da ćemo napraviti dobru sezonu, ali vidjećemo. Vidjećemo šta nam budućnost donosi", kazao je Siner na početku 2025. o budućem rastanku sa Kejhilom.