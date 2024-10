Borac m:tel opet igra Evropu! "Valjda neće biti više gostujućih navijača, Banjaluci nedostaje sportska kultura"

Rukometaši Borca m:tel nakon dvije godine ponovo igraju u EHF Evropskom kupu.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

U nedjelju u 20.15 časova u dvorani "Borik", crveno-plavi će ugostiti slovenački Jeruzalem Ormož u drugom kolu evropskog takmičenja.

Trener Banjalučana Irfan Smajlagić smatra da posljednje pobjede u šampionatu Bosne i Hercegovine nad trebinjskim Leotarom i Gračanicom nisu riješile "situacije" u klubu, ali jesu podigle samopouzdanje.

"To samo znači da smo ostvarili dvije pobjede, sad kakvo je raspoloženje o tome možemo da diskutujemo. Ništa se kod nas nije drastično promijenilo, treniramo, igramo, međutim, okolnosti su uvijek iste. Ono što je potrebno igračima su pobjede, kako bi imali unutrašnji mir i stabilnost, međutim, okolonosti su se možda i promijenile, ali ne na bolje i u kontekstu infrastrukture, treninga i svega. Na nama je da se prilagodimo, iako okolnosti nisu kakve bi trebale da budu. Možda je s jedne strane to i dobro, jer izgrađuju karakter. Te svakodnednevne nove situacije, neću reći problemi, jer će svi reći da pričamo samo o problemima, već situacijama. Od termina za dvoranu pa dalje. Ostaje nam jedino da ojačamo", rekao je Smajlagić.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

O protivniku je govorio sa velikom dozom poštovanja, a pomalo i "zavisti" s obzirom da je u pitanju stabilan klub u svakom mogućem smislu, ali i istakao da će crveno-plavi dati maksimum da zabilježe pobjedu.

"Oni su u dužem takmičarskom ritmu, odigrali su sedam utakmica u domaćem prvenstvu, dvije u Evropi. Dosta su kvalitetna ekipa, koja balansira sa mladim i iskusnim igračima i imaćemo dosta interesantnu utakmicu. Bez obzira na njih, mi moramo dovesti svoje mogućnosti u stanje koje nam garantuje rezultat. Radimo na sebi i analiziramo rivala protekla četiri dana i još ćemo u naredna dva. Učinićemo sve i dati maksimum da dođemo do pozitivnog rezultata. Oni žive rukomet kao klub. Imaju lijep odnos prema ovom sportu i kad je riječ o organizaciji, interesovanju...To je manji grad koji živi za rukomet. Dva-tri autobusa navijača će iz Slovenije doći, to je svakako lijepa atmosfera u klubu i tako je već godinama. Stabilni su i stalno u vrhu, a karakteristika im je da su borci do posljednjeg trenutka. Traže tranziciju, brzinu i agresivnost, kontakt igru, imaju sve odlike koje krase ne samo rukomet već i sport uopšte. Tako da će biti zanimljivo svima koji dođu da gledaju meč u 'Boriku'".

Kapiten Borca m:tel Nebojša Grahovac optimista je kad je u pitanju dvomeč sa Slovencima.

"Fizički smo spremni, stručni štab i igrači se bore stalno protiv prepreka i ponašaju se kao da je sve na najvećem mogućem nivou. To mi daje nadu s obzirom da, kako je rekao šef, jačamo karakter. Ovim mladim momcima je vjerovatno prvi put da stave sve po strani i da se fokusiraju na rukomet. Nije lako ni stručnom štabu da ih svaki dan motiviše, ali mislim da smo našli balans. Takođe, mišljenja sam da ništa neće biti odlučeno u prvoj utakmici s obzirom da smo sličnog kvaliteta. Prevagnuće sitnice, nadam se u našu korist. iskreno, nadam se i vjerujem u prolazak", rekao je golman banjalučke ekipe.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Grahovac je iskoristio priliku da uputi kritiku banjalučkim navijačima, koji sve rjeđe posjećuju utakmice, ne samo u rukometu već i u svim drugim sportovima.

"Pozivam publiku da dođe bez obzira na sve (KK Borac od 16.00 domaćin je sarajevskoj Bosni, a FK Borac dočekuje Željezničar na Gradskom stadionu u 19.45), fokus u nedjelju treba da bude na RK Borac, da podrže te momke i daju nam vjetar u leđa. Naravno ko želi da dođe, nadam se da ovaj put neće biti više gostujućih navijača što je bilo slučaj u nekim prethodnim utakmicama. To je malo porazno za Banjaluku. Glavni razlog za to je nedostatak sportske kulture i nije samo vezan za rukomet. Pratim sve sportove i prisutan sam kad god mogu, od odbojke do fudbala. Meni je to kultura življenja, kao odlazak u pozorište. Ljudi treba da se vezuju za grb kluba, dres, a ne za političku situaciju ili nekog člana uprave. Ako tako gledamo, nećemo gledati nijedan sport. Neko kaže ima i do rezultata, a evo fudbaleri Borca su napravili možda i najbolje rezultate u istoriji, pa opet to posljednja utakmica ne pokazuje", podvukao je kapiten Banjalučana.

Damir Hasanović, generalni sekretar, dodao je da je Jeruzalem upravo pravi primjer navijačke podrške.

"Ormož je gradić od dvije-tri hiljade stanovnika, a njih 200 će doći. Rekli su mi da su oduševljeni što će biti gosti nekadašnjeg prvaka Evrope, znaju za dvoranu 'Borik', nema jezičke barijere jer smo živjeli zajedno u bivšoj Jugoslaviji i oni se raduju utakmici", naglasio je Hasanović.

(MONDO)