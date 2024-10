"Zbog Novog Sada i dalje imam gušt da igram!" Domagoj Duvnjak za MONDO: Hvala na ovome, pa se gledamo u LŠ

Domagoj Duvnjak je bio apsolutno prva zvijezda meča Vojvodine i Kila u Ligi Evrope, a nakon pobjede svog tima za MONDO je objasnio zašto mu je meč u Novom Sadu bio posebno bitan.

SPENS nije bio krcat, ali je 5.500 ljudi dočekalo Kil! Na kraju je Njemačka ekipa slomila otpor Vojvodine koja se junački držala, a apsolutno prvo ime meča bio je Domagoj Duvnjak. Iskusni Hrvat, kapiten nekadašnjeg prvaka Evrope igrao je gotovo 60 minuta. Sa povredama Rajnkinda, Skipagotua i Bilika nije bilo bekovske rotacije u njemačkom timu, ali 36-godišnji Duvnjak je izdržao! Pa, kako se osjećao poslije jedne takve utakmice?

"Poslije utakmice sam uvijek umoran. Sutra ću tek da osjetim šta me sve boli i gdje sam dobio udarac, ali jednostavno stvarno uživam na ovom terenu. Lijepo je igrati, nadam se da će me zdravlje poslužiti. Stvarno se dobro osjećam, a kada se pobijedi sve je lakše", rekao je za MONDO legendarni rukometaš Kila i reprezentacije Hrvatske.

Dok smo pričali u miks zoni, gomila dječaka nestrpljivo ga je čekala. Došli su u dresovima Vojvodine, ali nisu htjeli da propuste šansu da se slikaju i pozdrave sa iskusnim srednjim bekom. Kako kaže to je, uz pune tribine, doprinijelo da se fantastično osjeća dok igra u Novom Sadu.

"Za to jedno veliko hvala. To je ono zbog čega mi je još gušt da igram. Kada vidiš ovako malu dječicu koja su došla na rukomet. Rukomet je prelijep sport,ja se nadam da će dječaci sada da se odluče za njega. Jedno veliko hvala, meni je danas bilo stvarno gušt da igram u Novom Sadu. Predivna atmosfera, puna dvorana, ja želim stvarno iskreno od srca puno sreće", rekao je on.

Vojvodina je na kraju izgubila 32:28 (18:14), a iako je postigao samo jedan gol Duvnjak je bio ključni igrač u ovom trijumfu. Kao rukometaš Kila godinama je igrao Ligu šampiona pa je sada pitanje jasno - koliko bi ovakva Vojvodina bila konkurentna u eliti?

"Na domaćem terenu definitivno! Čak i na gostujućem jer Vojvodina ima zaista fenomenalnu ekipu. Na svakoj poziciji imaju po dva vrhunska igrača i ja smatram da definitivno mogu da igraju Ligu šampiona. Znam da je cilj da uđu u to takmičenje i ja im to od srca želim", rekao je iskusni Hrvat.

NEK SE OVDJE ZAIGRA LŠ! "Ja sam uživao u Novom Sadu, stvarno predivan ambijent i atmosfera. Lijepo je vidjeti da ovoliko djece dođe na rukomet, to me posebno veseli. Nadam se da će ta djeca shvatiti da je rukomet predivan sport i da će da se odluče da ga treniraju. Što se tiče utakmice mislim da smo zasluženo pobijedili. Prvo poluvrijeme smo imali velike probleme u našoj odbrani. Golman Mrkva nas je spašavao, uz to mislim da je Vojvdoina promašila dosta zicera. Zato smo otišli na poluvrijeme sa tri razlike. Drugo poluvrijeme smo stvarno dobro otvorili, poveli sedam razlike i onda je došao pad što se ovakvoj ekipi ne smije događati. Vojvodina je došla do dva razlike, ali onda je došla do izražaja kvalitet Andreasa Volfa i na kraju smo zasluženo dobili u NS. Od srca im želim da se Liga šampiona vrati u ovaj grad", rekao je na konferenciji za medije Duvnjak.

Prošle godine Ligu Evrope je osvojio Flensburg, pretprošle Fihse. 2021. šampio je bio Magdeburg, a 2019. Kil koji je u finalu dobio "lisice" iz Berlina. Kakve su sada ambicije Nijemaca?

"Nekakav primarni cilj je da se ode na Fajnal for. Tamo već svašta može da se dogodi i tu nema favorita, ali to je primarni cilj. U Kilu se broje samo titule i nadam se da ćemo uspjeti da dođemo na taj Fajnal for. Imamo iskustva iz 2019. kada je F4 bio u Kilu i osvojili smo ga. Hamburg nam nije daleko, nadam se da ćemo uspjeti da dođemo tamo", naveo je on.

Kada su pretprošle godine Norvežani dolazili da igraju sa Vojvodinom isticali su da je najteže to što igrači Vojvodine igraju jako čvrsto - tuku i ne praštaju nikome! Na pitanje da li je upravo ta fizikalnost najteža kada se igra sa Vojvodinom Duvnjak se složio.

"Sam si odgovorio! Jeste malo falilo malo više agresivnosti, ali definitivno je ovo dobro posložena ekipa. U napadu se meni sviđa kako igraju. Lopta ide, momci idu na glavu i to je strašna odbrana", završio je svoje izlaganje za MONDO Duvnjak.

Vojvodina je sjajno otvorila ovu sezonu u Ligi Evrope, pobijedio je tim Borisa Rojevića Nekse u Našicama u dramatičnom meču. Zatim je uslijedio poraz od Kila i vidjeli smo da ipak šampion Srbije još mora da radi da bi došao na taj nivo. Za nedjelju dana, ovoga puta na "Slanu Baru" dolazi španska Torelavega i tu će ekipa tražiti bodove koji bi mogli sastav iz Novog Sada drugu godinu zaredom da pošalju u Top 16 fazu!

