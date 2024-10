Hrvat utišao punu halu u Novom Sadu: Vojvodina se potukla sa prvakom Evrope, ali ipak nije mogla!

Rukometaši Vojvodine su pružili veliki otpor, ali je Kil ipak bio prejak i savladao je šampiona Srbije u drugom kolu Lige Evrope.

Gledali smo spektakl u SPENS-u, ali nismo vidjeli senzaciju. Rukometaši Vojvodine su bili u utakmici cijeli meč, ali je Kil kada je trebalo dodao gas i na kraju trijumfovao protiv crveno-bijelih 32:28 (18:14) na gostovanju. Nijemcima je ovo bila druga pobjeda nakon što su dobili i Torelavegu, a Vojvodina je poslije pobjede nad Nekseom zabilježila prvi poraz.

Najefikasniji u timu Vojvodine na ovom meču bio je Milan Jovanović sa sedam golova, Jovica Nikolić je imao pet, a po četiri Vukašin Vorkapi i Ahmed Sesa dok je Stefan Dodić dao tri. Trnavac je skinuo osam, a Lučin šest lopti. Sa drugestrane Imre Bence je dao osam golova, Emil Madsel šest, Hndrik Pekeler pet, a iako je dao samo jedan gol Domagoj Duvnjak je bio motor svog tima i najzaslužniji je za pobjedu. Na golu je Tomaš Mrkva upisao 10 odbrana.

Prolomio se krik u hali kada je Vojvodina postigla prvi pogodak, ali nije na startu uspijevala Vojvodina da se odbrani ali su tranzicijom domaćini dolazili do golova. Uključio se Vukašin Vorkapić na 4:4 sa tri, ali je onda propuštena šansa iz kontre za prvo vođstvo u šestom minutu. Upravo je Vorkapić promašio sedmerac na 5:5.

Bomba Patrika Vinceka utišala je dvoranu, a poslije velike greške Jovanovića Landin je odlijepio Kil na 8:6. Ni njegovo isključenje nije pomoglo Vojvodini da se vrati, ali poslije dvije kontre, gola i asistencije Vorkapića bilo je 12:11.

Ni odbranjeni sedmerac Frana Lučina nije spriječio Kil da se pred kraj poluvremena odlijepi na 16:12, a u 27. minutu cijela hala je zanijemila kada je Stefan Dodić ostao na podu da leži uz bolnu grimasu. Ovoga puta srećom nije bilo povrede, pa je poveo sljedeći napad crveno-bijelih. Pred poluvrijeme je poslije pogotka Pekelera sa crte bilo 18:14, ali su domaćini imali čemu da se nadaju u drugom dijelu pošto je Dodić dao gol nekoliko sekundi pred kraj za 18:15.

Mnogo su nervozno domaćini ušli u drugo poluvrijeme. Dobre poteze u odbrani prokockali su prodatim loptama i začas je otišao gost iz Njemačke na 21:16.

Ipak Milan Jovanović i Fran Mileta su sa dva ekspresna gola vratili crveno-bijele u igru, ali je potpuno pala odbrana i otišao je njemački velikan na ogromnih šest razlike. Poslije promašenog sedmerca Jovanovića djelovalo je da je poslije 40 minuta gostujući tim riješio meč u svoju korist.

Vidjeli smo nekoliko sjajnih poteza Milana Jovanovića nakon toga, Ahmed Sesa je pogodio za 27:23 i zapalio SPENS, a na deset minuta do kraja meča na semaforu je stajalo 27:24!

Poslije još jednog gola probudila se nada da se ovdje može i do bodova, a kada je Vincek promašio bačena je lopta u ruke rivalu i propuštena je velika šansa. Ipak Fran Lučin se razbranio i dao priliku svom timu da priđe na gol zaostatka, ali napad Voše to nije ispratio. Kada je Jovanović uspijevao da golovima vrati svoj tim u igru Duvnjak je sjajnim asistencijama pravio višak Nijemcima. Na sve to Fran Lučin se povrijedio dva minuta pred kraj.

