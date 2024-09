Partizan je pobijedio Vojvodinu u prvom kolu Superlige, poslije osam godina crno-bijeli su slavili u domaćem prvenstvu protiv aktuelnog šampiona.

Izvor: MN PRESS

Rukometna Srbija bruji - Partizan je poslije osam godina pobijedio Vojvodinu u domaćem prvenstvu! Crno-bijeli su gostovali Voši u SPENS-u i zabilježili su nevjerovatan uspjeh u derbiju prvog kola Superlige - trijumfovali su rezultatom 30:28 (13:12). Klub iz Humske vodio je Nikola Crnoglavac koji je postigao 14 golova, što je skoro polovina od postignutog učinka Partizana.

Prije samo nekoliko dana (12. septembra) aktuelni šampion Superlige savlado je Partizan u finalu Superkupa (24:22) i osvojio prvi trofej u sezoni. Izabranici Đorđa Ćirkovića stoga nisu imali lak zadatak, a ni mnogo vremena da se oporave. Ipak, revanširali su se za nedavni poraz, ali i za mnogobrojne godine posta kada je u pitanju pobjeda nad Vojvodinom. Crno-bijeli nisu slavili u domaćem šampionatu od 21. septembra 2016. kad je klub iz Humske posljednji put pobijedio i to na Banjici. Zbog toga je ovaj trijumf mnogo slađi, ali on ujedno predstavlja i nagovještaj jedne uzbudljive rukometne sezone.

Vojvodina ima nevjerovatan učinak - 11 godina zaredom je prvak Srbije. Zanimljivo je to da je niz započeo upravo trener crno-bijelih Đorđe Ćirković kad je u sezoni 2012/13. doveo Vošu do vrha.

Vidi opis Partizan ispisao istoriju, ali ne smije da poleti: Da smo uzeli trofej, sad bismo bili pregaženi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 20 / 20

Počeo je maraton, borba za titulu...

Trener Partizana Đorđe Ćirković ovom prilikom je izjavio:

"Prvo bih čestitao svim akterima meča na fer i korektnoj igri i ponašanju tokom meča. Počeo je maraton, borba za titulu, a mi smo dobili samo ovih sto metara i ništa više od toga. Ja zaista to tako gledam. Možda smo čak stvorili sebi pritisak da budemo na čelu i da tokom cijele sezone moramo nešto da branimo", rekao je šef stručnog štaba crno-bijelih.

"Važno je da je Partizan prvi put poslije osam godina slavio protiv Vojvodine. Potpuno sam siguran, da smo dobili meč u Banjaluci, ovdje bismo pretrpjeli ubjedljiv poraz, jer ovako jaku ekipu je nemoguće dobiti dva puta u sedam dana. Ja u petak nisam imao rješenje. U subotu, kada sam pogledao meč, vidio sam put i osjetio sam da možemo. Znao sam šta moramo da podesimo, odradili smo pet odličnih taktičkih treninga, suzio sam broj igrača koji su igrali i svaka im čast na ovome što su večeras prikazali" poručio je Ćirković.

Jedan od najiskusnjih igrača u Partizanu Mladen Šotić istakao je da mu je drago što je baš derbi bio početku sezone.

"Da pokažemo i jedni i drugi da smo spremni za najveći ulog, za veliku borbu koja je danas trajala 60 minuta, a nadam se da će trajati još dosta mečeva ove sezone. Nakon prošle utakmice vratili smo se energetski sa dobrim treninzima. Puno mi je srce što smo se borili i vodili tokom cijelog susreta, zaslužili smo ovu pobjedu. Hvala navijačima što su nas podržali u ovolikom broju, značila nam je njihova podrška. Dobili smo tek jedan meč, ima još dosta da se igra da bismo ostvarili svoje ciljeve", istakao je Šotić.

Vidi opis Partizan ispisao istoriju, ali ne smije da poleti: Da smo uzeli trofej, sad bismo bili pregaženi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Boris Rojević o porazu

Poslije poraza trener Vojvodine Boris Rojević je je najprije pohvalio protivnika i atmosferu: "Fer i korektno ponašanje, momci obje ekipe su se ponašali fenomenalno. Prije ove utakmice rekao sam da će biti jako teško pobijediti ovakv tim dva puta zaredom u proteklih sedam dana", rekao je Rojević.

Prvi čovjek struke pokušao je i da pronađe razlog poraza. "Kod nas se desilo to da smo se poslije pobjede ( u finalu Superkupa) emotivno ispraznili. Primili smo 30 golova što se dugo nije desilo, ekipa nije imala emociju. Mi smo uradili trening i po, pretpostavio sam da će se neke stvari desiti. Primili smo 14 golova od desnog beka, to zaista jako puno. Pušica se javio da ima temperaturu i mislim da je to imalo veliki uticaj na odbranu, pali smo u potpunosti. Protiv ovakvog protivnika nismo imali šanse", izavio je Rojević.

Potom se trener Vojvodine osvrnuo i na situaciju iz svog okruženja. "Tu su i moji problemi od kojih još uvijek ne mogu da se oporavim, zaista se izvinjavam svima zbog toga. Ovo je veliki zaostatak za ovu sezonu, jer moramo da se podignemo kako znamo i umijemo , to može biti jako problematično, imamo dosta povreda - to nije razlog poraza, Partizan je bio bolji. Pred nama je sad zadatak da podignemo ekipu i da pobijedimo na jako teškom gostovanju u Šapcu", poručio je Rojević.