Neslavan oproštaj Borca od Evrope! Crveno-plave "nestale" sa parketa u drugom poluvremenu – minus 9 u Boriku!

Rukometašice Borca završile su nastup u Evropskom kupu ubjedljivim porazom od Dalmatinke pred domaćom publikom.

Borčeve rukometašice ispale su večeras iz Evropskog kupa.

Revanš utakmicu drugog kola sa Dalmatinkom dočekale su uz minus jedan (24:23) iz prvog duela u Pločama, ali su u Boriku, pred domaćom publikom, poražene ubjedljivom razlikom, poslije veoma loše partije u drugih 30 minuta:

BORAC – DALMATINKA 22:31 (10:11)

Igračice Nedžada Mašića su za prvih osam minuta izvele čak tri sedmerca. Isto toliko puta je precizna bila Ivana Bobić, koja je bila "krivac" za prva četiri pogotka Borca.

Na njenu odličnu sekvencu Dalmatinka je odgovorila serijom 3:0, pa su igračice iz Ploča prvi put došle do plus tri tačno na polovini prvog dijela golom Ivone Trpevske (4:7).

Na to su "osice" odgovorile silovito, serijom 5:0, pa su pogocima Milane Railić (2), Azre Letić, Isidore Kršić i Slađane Andrić u 24. minutu stigle do željenih plus dva (10:8) nakon minimalnog poraza u prvom duelu (24:23).

Borac je, međutim, u narednih šest i po minuta bio bez napadačkog učinka, što nije prošlo nekažnjeno, pa su Hrvatice golovima Ive Bule, Antea Jerković i Eme Barbir na odmor otišle sa minimalnom prednošću (10:11).

Uvodni minuti drugog poluvremena pripali su, takođe, gošćama koje su 37. minutu prvi put stekle prednost od četiri gola (13:17), poslije gola Renate Vladimir.

Velika serija ekipe iz Ploča nastavila se i u narednim minutima. Gostujući tim je 20 minuta prije kraja došao do ogromnih plus šest (14:20), zatim u 51. minutu i do prednosti od čak devet golova (17:26), a veoma loše poluvrijeme domaćeg sastava završeno je golom Eme Barbir za dvocifreni minus (21:31) na ulasku u posljednji minut.

Kod gošći, Ema Barbir je briljirala sa devet golova iz 11 šuteva, dok je Iva Bule u pobjedi učestvovala sa sedam pogodaka. U Borčevom taboru, Milana Railić je uknjižila šest pogodaka, dok su po pet imale Azra Letić i Ivana Bobić.

Utakmice trećeg kola igraju se 9. i 10. odnosno 16. i 17. novembra, a žrijeb će biti obavljen već u utorak, 15. oktobra.

BORAC: Vukosavljević, Osmanović, Andrić 2, Railić 6, Lončar, Letić 5, Bobić 5, Majkić, Bajić, Bijelić, Vukliš (12 odbrana), Đurašinović 1, Ćurić, Kršić 3, Dević, Ignjatović. Trener: Nedžad Mašić.

DALMATINKA: Bebić, Gustin 3, Batinić, Vladimir 4, Jerković 1, Zelić, Bule 7, Pijević, En. Barbir, Oršulić 2, Prusac, Štrbić, Em. Barbir 9, Sušak 2, Jelčić (7 odbrana), Trpevska 3. Trener: Ivan Jerković.

