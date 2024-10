U Borcu optimisti pred evropski meč: Željni smo slavlja, djevojke su zaslužile podršku u "Boriku"

Revanš meč drugog kola EHF Evropskog kupa između Borca i Dalmatinke na programu je u subotu od 17 časova, a meč u Banjaluci imaće humanitarni karakter.

Minimalan poraz u prvom meču drugog kola EHF Evropskog kupa od Dalmatinke iz Ploča 23:24 nije uzdrmao rukometašice Borca.

Banjalučanke su pružile dostojan otpor u Hrvatskoj, te doživjele minimalan poraz. Iako su u jednom trenutku imale i sedam golova zaostatka, izabranice Nedžada Mašića ubacile su u brzinu više, te na kraju susret završile sa samo golom minusa, što im daje realne šanse pred revanš u Banjaluci da izbore plasman u narednu fazu takmičenja.

U taboru "crveno-plavih" ističu da relativno mogu biti zadovoljni takvim ishodom meča, mada ostaje žal za propuštenim prilikama jer se u ovom duelu moglo učiniti i više. Trener "osica" Nedžad Mašić upravo to je apostrofirao u najavi revanš susreta, koji je na programu u subotu od 17 časova u banjalučkoj dvorani "Borik".

"Iskreno, bilo je treme na početku. Ali Dalmatinka je dobra ekipa, koja igra specifičnu odbranu, pogotovo za ženski rukomet. Na tome nam je bio akcenat, ali uspjeli su da nam odole. Mislim da smo zakazali u realizaciji, mada smo dobro otvorili utakmicu. Kako je vrijeme odmicalo, realizacijski smo padali, imali smo mnogo promašaja i to su oni iskoristili. U drugom poluvremenu napravile su sedam razlike, ali smo uspjeli da se vratimo serijom 7:0, imali smo 30 sekundi neriješen rezultat, ali neiskusno smo odigrali na kraju. Mi smo krivci što smo primili taj gol. Imali smo situaciju pet na pet, mogao se napraviti prekid, nismo to učinili. U posljednjem napadu odradili smo ono što smo se dogovorili, ali nismo uspjeli da ga realizujemo", osvrnuo se Mašić na poraz u prvom meču.

Kako trener Borca ističe, bio je iznenađenjen nezadovoljstvom hrvatskog tima minimalnom pobjedom.

"Domaćini su bili veoma razočarani rezultatom nakon prve utakmice. Mene je to iznenadilo. Ovo je sport, moje djevojke su odigrale zaista na visokom nivou. Da je bilo još pet minuta utakmice, siguran sam da bismo dobili taj meč. U najavi meča rekao sam da ne idemo da izgubimo."

HUMANITARNA AKCIJA Duel Borca i Dalmatinke imaće humani karakter, s obzirom na to da će kompletan prihod od ulaznica biti proslijeđen za liječenje Jelene Karajice i područja u Hercegovini pogođena poplavama. "Sav prihod od prodanih ulaznica doniramo u humanitarne svrhe. Napunimo dvoranu i skupimo pomoć koja nekom život znači", poručuju iz Borca. Cijena ulaznice je 5 KM.

Mašić naglašava da su detaljno analizirali sve iz prvog susreta, kako bi se što bolje pripremili za revanš u subotu.

"Cijelo vrijeme analiziramo igru. Imaćemo taktičko- tehnički trening gdje ćemo pokušati dodatno da se uigramo. Nadamo se da ćemo se plasirati u naredni krug. To je u interesu kluba. Spremni smo, povrijeđenih igračica nemamo. Djevojke su željne dokazivanja i dobrih rezultata. Krenula je škola i fakulteti i to nas malo remeti. Ali djevojke sjajno rade, bore se i želimo da uzvratimo dobrim rezultatima direktoru Saviću i svima koji su nam obezbijedili fenomenalne uslove. Atmosfera je na visokom nivou, djevojke su željne veselja i nadam se da ćemo u subotu proslaviti prolaz dalje. Pozivam sve ljubitelje sporta nas podrže, jer ove djevojke su to zaslužile i sigurno će to opravdati na terenu borbenošću i dobrim rezultatom", poručio je Mašić.

I Lana Lončar ističe jačinu rivala iz Ploča, ali vjeruje u sebe i svoje saigračice da pred domaćom publikom mogu nadoknaditi minus iz prvog meča i proći dalje.

DARKO SAVIĆ "Nakon dobre igre i aktivnog rezultata, nadamo se dobroj utakmici i punoj dvorani. Pozvali smo sve sportske kolektive iz Banjaluke na utakmicu, nadamo se da će se odazvati oni koji budu mogli", rekao je Darko Savić, direktor banjalučkog kluba.

"Analizirali smo ekipu Dalmatinke, ali mnogo je drugačije kada ih vidite i upoznate na terenu. Nismo se snašli u prvim minutama, nismo imali dobru realizaciju, ali smo se vratili nakon zaostatka od sedam golova i tako pokazali da ekipa ima glavu i rep i karakter", rekla je Lončar o prvom susretu, a zatim se osvrnula na revanš.

"Ovih sedam dana iskoristili smo da analiziramo dobre stvari, a posebno one loše i greške koje treba da ispravimo u drugoj utakmici. Spremni dočekujemo revanš, a uvijek je lakše igrati pred domaćom publikom, na svom terenu. Tamo je bio veliki broj gledalaca, a nadam se da će i u subotu biti ispunjen 'Borik'. Ovo je i humanitarna utakmica, pa pozivam sve navijače i ljubitelje sporta da dođu da nas podrže i budu nam vjetar u leđa, a ujedno i budu humani jer naše malo nekome će mnogo značiti", zaključila je Lana Lončar, uz poruku da je "atmosfera pozitivna i radna, da imaju podršku direktora i trenera i svih ostalih te da ove sezone mogu napraviti mnogo toga."

