Goražde vodilo 20 minuta, a onda prepustilo bodove: Sloga pobjedom otvorila sezonu!

Pobjeda Sloge protiv Goražda na startu nove sezone Premijer lige BIH za rukometaše.

Izvor: Promo/RK Sloga Doboj

Rukometaši dobojske Sloge otvorili su novu sezonu u Premijer ligi BIH pobjedom 33:28 na gostovanju Goraždu.

RK Goražde je uslovno rečeno bio domaćin pošto se ovaj duel igrao u Foči, zbog zauzetosti dvorane u Goraždu održavanjem tradicionalnog sajma "Dani jabuke", a na ovo neutralnom terenu bolje su se snašle Dobojlije.

Istina, Goražde je dobro otvorilo duel i vodilo prvih 16 minuta, ali je trener Sloge Dejan Vasilić pri vođstvu domaćih 9:7 pozvao tajm-aut i uspješno razbio ritam protivnika.

Nakon minute odmora uslijedila je mini-serija 3:0 njegove ekipe kojom je preokrenula na 10:9, a tu minimalnu prednost zadržala je do kraja prvog poluvremena i na odmor se otišlo pri rezultatu 15:14 za goste.

Sloga je kontrolisala igru i u nastavk i predvođena raspoloženim Radomirom Stojanovićem, „odlijepila“ se na tri gola razlike, a kada je Goražde prišlo na samo gol zaostatka (20:19) ponovo je reagovao Vasilić tajm-autom i ponovo je njegova ekipa uspjela da se konsoliduje.

Golom Todora Milisvljevića u 47. minutu Sloga je prvi put otišla na četiri gola prednosti – 24:20, a tom razlikom ušlo se i u posljednjih deset minuta.

U samom finišu igralo se gol za gol i Dobojlije su rutinski završile meč za konačnu pobjedu 33:28.

Radomir Stojanović predvodio je svoju ekipu se deset golova, Todor Milisavljević postigao je šest, kod Goražda Lovro Krešić postigao je osam, a Marko Parežanin upisao je šest pogodaka.