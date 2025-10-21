logo
Potvrđeno: Kasim Kamenica dobio otkaz u Goraždu! Kraj karijere velikog trenera?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Rukometni klub Goražde dogovorio je rastanak sa Kasimom Kamenicom (70), proslavljenim stručnjakom, nakon tri vezana poraza u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Kasim Kamenica dobio otkaz u RK Goražde najavio kraj karijere Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Goraždanski klub je poslije poraza od Zrinjskog, što je bio treći uzastopni u bh. prvenstvu, odlučio da raskine ugovore sa trojicom igrača - Ahmedom Hosameldinom Ismailom Hamedom, Vladimirom Kovačevićem i Mariom Ćulumom, kao i sa trenerom Kasimom Kamenicom.

"Zbog lošeg otvaranja sezone, dogovoren je i rastanak s trenerom Kasimom Kamenicom. Zahvaljujemo mu se na znanju, iskustvu i profesionalnosti koje je nesebično prenio na naše trenere i igrače. Iza njega je izuzetno bogata i uspješna rukometna i trenerska karijera, a u MRK Goražde će uvijek imati poštovanje i otvorena vrata. Tim će u nastavku prvenstva voditi Admir Sijerčić – Rera, uz pomoćnika Jamaka Harisa", saopšteno je iz kluba.

Proslavljeni stručnjak nije oduševljen idejom da na neslavan način završi impresivnu karijeru.

"Sinoć sam obaviješten da sam u ovom trenutku najveći problem kluba i da ekipa treba promjene, gdje mi je saopšteno da više nisam trener. Žao mi je što ne mojom voljom po drugi put napuštam klupu Goražda i tako na neslavan način možda i zaključujem trenersku karijeru", rekao je bivši trener Goražda.

Kasim Kamenica je između ostalih bio i trener beogradskog Partizana, Neksea iz Našica, Zagreba, Vardara, sarajevske Bosne, slovenačkog Celja, Pelistera i Vojvodine. Takođe bio je i selektor BiH, Slovenije i Crne Gore.

Sa slovenačkom selekcijom osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2004. godine.

(MONDO)

