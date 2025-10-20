logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Brodolom srpskih klubova u Evropi: Samo Vojvodina prošla dalje

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Srpski klubovi nisu dobro prošli u drugom kolu EHF Evrokupa. Vojvodina je rutinski prošla dalje, a Dinamo i Metaloplastika su ispali.

brodolom srpskih klubova u evropi Izvor: MN PRESS

Samo jedan srpski klub uspio je da prođe u treću rundu EHF Evrokupa, a to je Vojvodina. Tim iz Novog Sada je u oba meča savladao Strandu sa Farskih Ostrva u Novom Sadu.

U prvom meču je bilo 38:27 za crveno-bijele, u drugom 34:21 tako da je dugogodišnji šampion Srbije predvođen Vladanom Matićem na klupi rutinski prošao dalje.

Dinamo iz Pančeva je na domaćem terenu savladao Karvinu iz Češke 29:27, ali u gostima nije bio ni blizu da sačuva prednost. Domaćin je pobijedio 33:25 i tako je završio evropsku sezonu timu Nikole Janevskog.

Metaloplastka je na domaćem terenu poražena 30:28 od strane švajcarskog Sur Araua, a u finišu meča u gostima su imali šansu da prođu dalje. Poveli su 25:24 i bili na gol od produžetaka, pred posljednji napad na meču su vodili 28:27, ali je na kraju bilo neriješeno 28:28 i tu je nekadašnji šampion Evrope završio svoje takmičenje.

Šta dalje za srpske klubove?

Vojvodina čeka žrijeb i rivala u trećem kolu EHF Evrokupa, takmičenja koje je osvojila u sezoni 2022/23, dok Partizan nastavlja takmičenje u Ligi Evrope. U utorak od 18:45 im gostuje Kadeten iz Šafhauzena.

(MONDO)

Tagovi

Rukomet EHF Evropski kup

