Srpski klubovi nisu dobro prošli u drugom kolu EHF Evrokupa. Vojvodina je rutinski prošla dalje, a Dinamo i Metaloplastika su ispali.

Izvor: MN PRESS

Samo jedan srpski klub uspio je da prođe u treću rundu EHF Evrokupa, a to je Vojvodina. Tim iz Novog Sada je u oba meča savladao Strandu sa Farskih Ostrva u Novom Sadu.

U prvom meču je bilo 38:27 za crveno-bijele, u drugom 34:21 tako da je dugogodišnji šampion Srbije predvođen Vladanom Matićem na klupi rutinski prošao dalje.

Dinamo iz Pančeva je na domaćem terenu savladao Karvinu iz Češke 29:27, ali u gostima nije bio ni blizu da sačuva prednost. Domaćin je pobijedio 33:25 i tako je završio evropsku sezonu timu Nikole Janevskog.

Metaloplastka je na domaćem terenu poražena 30:28 od strane švajcarskog Sur Araua, a u finišu meča u gostima su imali šansu da prođu dalje. Poveli su 25:24 i bili na gol od produžetaka, pred posljednji napad na meču su vodili 28:27, ali je na kraju bilo neriješeno 28:28 i tu je nekadašnji šampion Evrope završio svoje takmičenje.

Šta dalje za srpske klubove?

Vidi opis Brodolom srpskih klubova u Evropi: Samo Vojvodina prošla dalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Vojvodina čeka žrijeb i rivala u trećem kolu EHF Evrokupa, takmičenja koje je osvojila u sezoni 2022/23, dok Partizan nastavlja takmičenje u Ligi Evrope. U utorak od 18:45 im gostuje Kadeten iz Šafhauzena.

(MONDO)

BONUS VIDEO: