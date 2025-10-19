logo
Bezbolan poraz Sloge u Letoniji: Dobojlije izborile šesnaestinu finala Evropskog kupa!

Bezbolan poraz Sloge u Letoniji: Dobojlije izborile šesnaestinu finala Evropskog kupa!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Tim Dejana Vasilića nastaviće takmičenje na ino-sceni.

Rukomet Sloga u šesnaestini finala Evropskog kupa Izvor: Promo/RK Sloga Doboj

Rukometaši dobojske Sloge izborili su nastup u osmini finala Evropskog kupa!

Dobojlije su ove nedjelje uknjižile bezbolan poraz, u duelu sa ekipom TENAKS Dobele. Letonci su na domaćem terenu ostvarile pobjedu rezultatom 34:33, ali je tim Dejana Vasilića obezbijedio mjesto među 16 najboljih timova ubjedljivim trijumfom (41:31) u prvoj utakmici igranoj u Gradišci.

U dobojskom taboru briljirao je Todor Milisavljević sa 11 pogodaka, Dario Đenadija je postigao šest, a Dušan Milićević i Filip Stojanović po pet. Kod Letonaca, istakao se Emils Kurzemnijeks, koji je šest puta zatresao mrežu predstavnika BiH. U pet navrata su to učinili Nikita Pančenko i Ričards Juzups.

Dobojlije su drugi bh. predstavnik koji je stekao pravo nastupa u osmini finala. Prethodno je to uradio Konjuh, koji je ukupnim rezultatom 56:54 u dvomeču eliminisao H71, predstavnika Farskih Ostrva.

Na 60 minuta od plasmana u narednu fazu je i Izviđač, koji će večeras sa početkom u 19.00 časova gostovati Besi nakon +21 iz prve utakmice u Ljubuškom.

Vogošća je eliminisana u dvomeču sa finskim BK-46, dok je pred ispadanjem i Leotar, koji je u prvom meču sa rumunskim Buzauom poražen rezultatom 46:21. Obje utakmice se igraju u Rumuniji, a druga se igra danas od 17.00 časova.

(mondo.ba)

Tagovi

Rukomet RK Sloga Doboj EHF Evropski kup

