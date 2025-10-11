Sloga večeras dočekuje Tenaks Dobele: Dobojlije "učile" od Leotara, sada žele isti ishod

Dobojski tim igra novi meč u EHF Evropskom kupu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nakon litvanskog Granitasa, rukometaši dobojske Sloge u EHF Evropskom kupu ponovo će odmjeriti snage sa ekipom sa Baltika. Rival timu Dejana Vasilića večeras će biti letonski Tenaks Dobele, a meč je na programu od 18 časova u "Areni" u Gradišci.

Letonci su ranije igrali dva puta sa Leotarom, a Trebinjci su u oba navrata uspjeli da ih eliminišu. Sada će isto pokušati i dobojski "crveno-bijeli". Dobojlije su uspješno startovale u domaćem prvenstvu, pobijedivši u gostima Goražde 33:28, a sada će sa dobrim partijama pokušati da nastave i na međunarodnoj sceni.

"Nakon meča protiv Goražda u potpunosti smo se okrenuli ovom duelu protiv Tenaksa. Letonci su ekipa koja ima iskustvo igranja u Evropi, odigrali su nekoliko mečeva u Baltičkoj ligi, tako da smo prikupili informacije o njima. Znamo odakle nam prijeti opasnost i način na koji oni igraju. U tome smo svakako imali pomoć i od naših kolega iz Leotara koji su uspjeli da ih savladaju u prošle dvije sezone. Sigurno je da će nam to značiti", rekao je za "Glas Srpske" Radomir Stojanović, pivot Sloge.

U timu iz Doboja vlada sjajna atmosfera

"Maksimalno smo spremni i veoma motivisani da napravimo dodatni iskorak i da prođemo u treće kolo. Ako ponovimo partije koje smo pružili protiv Granitasa i Goražda, vjerujem da imamo velike šanse za prolazak. Naravno da se nadamo najboljem, tako da je ovo prvi meč u kojem ćemo nastojati da ostvarimo pozitivan rezultat za revanš", dodao je Stojanović

Osim Sloge, ovog vikenda na teren će i drugi bh. predstavnik u ovom takmičenju. Izviđač je u nedjelju od 17 časova domaćin Besi sa Kosova.

Vogošća će sa finskim BK-46 oba meča igrati kao gost, i to 16. i 19. oktobra. Istog dana planiran je revanš između Sloge i Tenaks Dobelea u Letoniji, od 15 časova, dok će četiri časa kasnije na teren i Ljubušaci u revanšu na Kosovu.