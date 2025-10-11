Dobojlijama prijaju ekipe sa Baltika: Sloga poslije Litvanaca, deklasirala i Letonce

Rukometaši Sloge iz Doboja zabilježili su rutinsku pobjedu u prvom meču drugog kola EHF Evropskog kupa.

Izvor: Facebook/MRK Sloga Doboj

Izabranici Dejana Vasilića su u okviru drugog kola u subotu savladali letonski Tenaks Dobele rezultatom 41:31 (21:15) i stekli pristojnu razliku pred revanš za osam dana u Letoniji.

Na startu takmičenja Sloga je eliminisala litvanski Granitas (37:31, 37:33), da bi s letonskim timom, kojeg je dva puta izbacivao trebinjski Leotar, u prvom duelu stekli 10 golova prednosti!

Odlično su krenule Dobojlije u "Areni Gradiška" i povele 3:0, a tri-četiri razlike su održavale veći dio prvog poluvremena.

Najveća prednost bila je "plus šest", ali su Letonci uspjeli da smanje prije odlaska na odmor prvenstveno zahvaljujući Nikiti Pančenku, koji je postigao šest golova u prvom dijelu, a meč je okončao sa osam pogodaka.

Ipak, u samom finišu prvog dijela, dobojska ekipa je dodala gas i otišla na odmor sa šest razlike (21:15).

Drugo poluvrijeme se uglavnom igralo "gol za gol", Letonci nisu uspjeli da smanje, ali ni domaćin nije uspio da poveća prednost iako je u nekoliko navrata imao višak od sedam golova, koliko je bilo i na 10 minuta prije kraja (33:26).

Rukometaši Sloge ponovo su potom stegli odbranu iz koje se izrodilo nekoliko laganih golova, pa je razlika porasla na "plus devet" (38:29) četiri minuta prije kraja, a zatim i prvi put na utakmici dvocifrena prednost - 39:29, koju su sačuvali do samog kraja.

Prva imena kod Sloge bili su Todor Milisavljević sa 12, Dario Đenadija je postigao dva manje, a Radomir Stojanović je zabilježio šest pogodaka. Doprinos pobjedi dali su i Miloš Čekić, odnosno Dušan Miličević sa po četiri gola.

U letonskom timu osim pomenutog Pančenka, najbolju partiju u Gradišci pružili su Kristers Plume sa sedam, te Raivis Gorbunovs i Rikards Juzups s četiri pogotka.

Revanš meč igra se 19. oktobra u Letoniji.

