Da li Darko Pejović napušta Borac? Evo šta kaže trener Mirko Mikić

Rukometaši Borca sutra dočekuju Izviđač u derbi utakmici u dvorani Centar. Trener Mirko Mikić govorio je o situaciji sa Darkom Pejovićem, spremnosti tima i motivaciji igrača.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Rukometaši Borca sutra od 19 časova u dvorani Centar igraju derbi utakmicu protiv ekipe Izviđača.

Tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su se obratili trener Mirko Mikić, te igrači Nikša Trivunović i Filip Miletić.

Ono što sigurno zanima sve navijače ovog kluba je odlazak Darka Pejovića iz Borca u Izviđač, a trener Mikić otkrio je ono šta on zna o budućnosti pivota.

„Posljednjih podatak koji ja imam je da je on i dalje naš igrač. Niko se nije zvanično oglasio, ja sam u nedjelju razgovarao sa njim. Dobio sam informacije da se treba sastati sa čelnicima kluba, pa smo se čuli naveče i rekao da ni sa kim nije bio i da ostaje. Ja sam ga juče spremao na treningu i onda sam nakon treninga dobio informaciju da možda neće ostati. Čekam danas da vidim da li će mi neko nešto javiti, a ako ništa ne javi on je u protokolu i sutra će biti u sastavu ako ga zdravlje posluži. Mislim da to nije pitanje za mene, on radi trenira. Dolaze neke sporadične informacije do mene, on ima želju da ostane pod nekim uslovima. On je dao vrlo precizne zahtjeve. Ne znam dokle su razgovori sa Upravom stigli, trenutno ono što znam je da je juče bio na raspologanju i da mi danas niko ništa nije javio. Tako da ga očekujem na treningu.“

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Dobra vijest je, bez obzira na ishod ove situacije, što drugi pivot Sergej Ševa ulazi u intenzivniji trening, ali neće biti sutra na raspologanju treneru Mikiću.

Mikić je dodao i kako se trudi da ne razmišlja o stvarima vezanim za klub, a koje bi mogle pokvariti koncentraciju.

„Moram momke držati motivisanim. Nije to samo vezano za Pejovića, nego za sve stvari koje se pričaju vezano za Borac. Teško je, ne treba se lagati. Sa Pejovićem sam razgovorao posljednjih 14 dana svakodnevno. Znam i koliko je njemu nezgodno što ne zna na čemu je. Meni to nije problem koliki može biti igračima da se motivišu jer ne znaju iz dana u dan, mijenjaju se stvari. Ne znaju šta će biti i kako će biti, to su veliki problemi. A opet se od njih traži da svaku utakmicu budu maksimalno skoncentrisani i ozbiljni“, dodao je Mikić.

O utakmici Borac – Izviđač

Trener Mikić o samoj utakmici poručio je kako je njegov tim spreman te da sa velikim optimizmom i motivom dočekuju sutrašnji meč.

„Imamo velika očekivanja protiv koga god da igramo, mi se spremamo za pobjedu. Tako će biti i sutra. Ne treba puno pričati o tim stvarima. Mi smo se spremili, imamo još jedan sastanak i trening. Trudićemo se da igramo onako kako smo igrali od prve kontrolne utakmice. Imamo taj neki naš stil bez obzira protiv koga igramo. Sa velikim optimizmom i motivom dočekujemo tu utakmicu.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Mladi Nikša Trivunović briljirao je protiv Maglaja sa osam golova, a o meču sa Izviđačem je rekao:

„Izviđač je odlična ekipa koja u nekoliko posljednjih godina bilježe uspjehe. Znam koliko smo mi radili, spremni smo fizički i taktički. U svakoj utakmici gledamo na sebe, ne ostupamo od naše igre i pravila. Optimističan sam, igrmao kući pred našom publikom. Biće to jedna muška utakmica. Pozvao bih navijače da dođu u što većem broju da nas podrže. Bez neke lažne skromnosti, drago mi je što je ta utakmica protiv Maglaja dobro prošla.Ta utakmica je završena, prošla je ta subota i gledam da, kao i saigrači, napredujem iz utakmice u utakmicu. Izviđač nam je sada prioritet, idemo da pobijedimo i damo sve od sebe.“

Još jedan mladi rukometaš Borca stprljivo skuplja minute u borčevom dresu, a radi se o Filipu Miletiću koji očekuje pobjedu sutra.

„Nemam šta puno da dodam, trener i moj saigrač su sve rekli. I ja očekujem pobjedu, na domaćem smo terenu, spremili smo se dobri i nadam se da ću dobiti nekoliko minuta.“

