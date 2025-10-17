Rukometaši Leotara putuju u Rumuniju, klub se zahvalio Marinku Umičeviću

Trebinjci u subotu i nedjelju igraju mečeve drugog kola kvalifikacija za EHF Evropski kup.

Izvor: Promo/RK Leotar Trebinje

Treću uzastopnu sezonu rukometaši trebinjskog Leotara nastupaju na međunarodnoj sceni, a ovog vikenda u Rumuniji će odmjeriti snage sa domaćom ekipom Buzau.

Trebinjci će oba meča igrati kao gosti, u terminu od 17 časova, a iako Rumuni ove susrete dočekuju kao favoriti, hercegovački tim neće se predati i nastojaće da odigra što bolje u dvomeču na terenu protivnika.

"Poslije dvije sjajne sezone i dva nastupa u EHF Evropa kupu, gdje smo na pravi način predstavili naš klub i grad, Republiku Srpsku, BIH, ponovo nas očekuje treći uzastopni nastup na evropskoj sceni. Naš klub je na taj način, uz ostale rezultate koje smo postigli proteklih godina, postao najuspješniji u sedamdesetgodišnjoj istoriji igranja rukometa u Trebinju; kao i trebinjskom sportu uopšte", poručili su iz Leotara-

Buzau je trenutni lider rumunskog prvenstva, ima velike ambicije u sezoni, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni.

"Iako sa značajno izmjenjenim rosterom, podmlađenom ekipom, potrudićemo ce da damo sve od sebe da na dostojanstven način prezentujemo svoj klub i grad", ističu u Leotaru.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Posebno su se u Leotaru zahvalili na pomoći Marinku Umičeviću, predsjedniku Rukometnog saveza Republike Srpske, koji je finansijski podržao odlazak Trebinjaca u Rumuniju.

"RK Leotar želi javno da se zahvali gospodinu Marinku Umićeviću koji je ispred kompanije Bema finansijski podržao naš klub i omogućio da otputujemo na utakmice u Rumuniju. Gospodin Marinko Umićević je osvjedočeni prijatelj našeg kluba i ovaj put, kao i mnogo puta do sada pomogao je posebno kad je našem klubu bilo teško. Iz kluba poručujemo da cijenimo i poštujemo gospodina Marinka Umićevića. Želimo mu dobro zdravlje i nastavak uspješnog poslovanja sa uglednom kompanijom Bema, kao i uspjeh na svim poljima rada! RK Leotar, uprkos činjenici da ide u goste izuzetno kvalitetnoj rumunskoj ekipi, koja je veliki favorit u našim susretima, obećava da će momci dati sve od sebe da na pravi način prezentuju svoj klub, grad, Rukometni Savez Republike Srpske i sve naše navijače kojima je Leo na srcu!", dodaje se u objavi koje je potpisao predsjednik trebinjskog kluba Predrag Bekan.

Osim Leotara, u kvalifikacijama za EHF Evropski kup nastupaju Izviđač, Sloga, Konjuh i Vogošća.