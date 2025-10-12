Izviđač deklasirao Besu: "Skauti" na revanš na Kosovu putuju sa ogromnom prednošću

Šampion BiH nadomak trećeg kola EHF Evropskog kupa.

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Izuzetno ubjedljiv trijumf upisali su rukometaši Izviđača u prvom meču drugog kola EHF Evropskog kupa. Ljubušaci su pred domaćom publikom deklasirali kosovskog predstavnika Besu 40:19 (20:10), pa na revanš meč u Peći 19. oktobra putuju sa ogromnim 21 golom prednosti.

Već na poluvremenu bilo je jasno da će "skauti" sigurno slaviti, jer su nakon 30 minuta igre imali velikih deset golova prednosti - 20:10. Nisu igrači Izviđača tu željeli da stanu, nego su u nastavku još više dodali gas i na kraju došli do ogromne prednosti pred revanš, te jednom nogom već zakoračili u treće kolo ovog takmičenja.

Filip Odak sa devet golova bio je najefikasniji u redovima pobjednika, dok su u timu aktuelnog šampiona BiH briljirali i Matej Šimić sa sedam, odnosno Mihael Bebek sa pet golova. U poraženom timu Denis Terzići postigao je šest golova, dok su Enis Kuleta i Jon Vokši dodali po četiri.

Revanš susret u dvorani "Karagači" na programu je naredne nedjelje od 19 časova.

Podsjetimo, uspješna u prvom meču drugog kola bila je i dobojska Sloga, dok naredne sedmice svoje mečeve igraju Vogošća i Konjuh.