Skandalozna izjava rukometaša Čelika: Uklonio bih Izrael i Jevreje!

Rukometaš Čelika Tarik Kubat dao je skandaloznu izjavu za sarajevski "Dnevni avaz".

Izvor: X/Screenshot

Mladi Zeničanin Tarik Kubat je u intervju za pomenuti sarajevski dnevnik od 8. oktobra odgovarao na brojna pitanja među kojima su bila i ona nevezana za rukomet i sport uopšte.

Jedno od njih, bilo je i šta bi uradio da poboljša stanje u svijetu, a na njega je dao skandalozan odgovor.

"Uklonio Izrael i Jevreje", glasio je odgovor Kubota.

Interesantno, "Dnevni Avaz" je uklonio ovo pitanje i Kubatov odgovor iz svog onlajn izdanja, ali je ostalo u štampanoj verziji lista.

Inače, zenički Čelik se takmiči u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever.

(MONDO)