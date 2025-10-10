logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandalozna izjava rukometaša Čelika: Uklonio bih Izrael i Jevreje!

Skandalozna izjava rukometaša Čelika: Uklonio bih Izrael i Jevreje!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

Rukometaš Čelika Tarik Kubat dao je skandaloznu izjavu za sarajevski "Dnevni avaz".

Skandalozna izjava rukometaša Čelika: Uklonio bih Izrael i Jevreje! Izvor: X/Screenshot

Mladi Zeničanin Tarik Kubat je u intervju za pomenuti sarajevski dnevnik od 8. oktobra odgovarao na brojna pitanja među kojima su bila i ona nevezana za rukomet i sport uopšte.

Jedno od njih, bilo je i šta bi uradio da poboljša stanje u svijetu, a na njega je dao skandalozan odgovor.

"Uklonio Izrael i Jevreje", glasio je odgovor Kubota.

Interesantno, "Dnevni Avaz" je uklonio ovo pitanje i Kubatov odgovor iz svog onlajn izdanja, ali je ostalo u štampanoj verziji lista.

Inače, zenički Čelik se takmiči u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet RK Čelik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC