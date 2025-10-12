Preminuo trener Iskre Emir Karadža nakon poraza u Zenici

Trener bugojanske Iskre Emir Karadža preminuo je nakon utakmice protiv Čelika u prvom kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine – grupa Sjever, potvrđeno je u klubovima iz Bugojna i Zenice.

Izvor: YouTube - printscreen

"Nažalost, naš sportski uspjeh je zasjenila tužna vijest koju smo primili – trener MRK Iskra Bugojno Emir Karadža je, nažalost, preminuo nakon utakmice. Svi igrači i uprava Rukometnog kluba Čelik upućuju iskreno saučešće porodici, prijateljima i klubu Iskra Bugojno. Neka ti je laka bosanska zemlja", napisali su iz zeničkog Čelika na društvenim mrežama.

Naime, nakon utakmice koju je Čelik dobio rezultatom 41:37, pozlilo je gostujućem treneru Emiru Karadži, koji je nakon toga i preminuo.

"Nakon utakmice u Zenici, naš rukometni svijet zavila je tuga. Otišao je čovjek koji je živio za rukomet, trener koji je stvarao igrače, ali prije svega – insan velikog i plemenitog srca. Emir Karadža nije bio samo trener. Bio je mentor, prijatelj i oslonac. Na terenu je unosio strast, znanje i disciplinu, a van terena toplinu i dobrotu. Njegove riječi, savjeti i osmijeh ostaće zauvijek urezani u srcima svih koji su ga poznavali. Teško je prihvatiti da više neće stati uz aut-liniju, neće bodriti, učiti i voditi. Ali njegova ostavština živi u svakom igraču kojeg je dotakao, u svakom klubu kojem je dao dio sebe, u svakoj utakmici u kojoj je ostavio trag", napisao je predsjednik Iskre Ejub Zukić.

(Agencije)