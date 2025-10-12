logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo trener Iskre Emir Karadža nakon poraza u Zenici

Preminuo trener Iskre Emir Karadža nakon poraza u Zenici

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

Trener bugojanske Iskre Emir Karadža preminuo je nakon utakmice protiv Čelika u prvom kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine – grupa Sjever, potvrđeno je u klubovima iz Bugojna i Zenice.

Preminuo trener Iskre Emir Karadža Izvor: YouTube - printscreen

"Nažalost, naš sportski uspjeh je zasjenila tužna vijest koju smo primili – trener MRK Iskra Bugojno Emir Karadža je, nažalost, preminuo nakon utakmice. Svi igrači i uprava Rukometnog kluba Čelik upućuju iskreno saučešće porodici, prijateljima i klubu Iskra Bugojno. Neka ti je laka bosanska zemlja", napisali su iz zeničkog Čelika na društvenim mrežama.

Naime, nakon utakmice koju je Čelik dobio rezultatom 41:37, pozlilo je gostujućem treneru Emiru Karadži, koji je nakon toga i preminuo.

"Nakon utakmice u Zenici, naš rukometni svijet zavila je tuga. Otišao je čovjek koji je živio za rukomet, trener koji je stvarao igrače, ali prije svega – insan velikog i plemenitog srca. Emir Karadža nije bio samo trener. Bio je mentor, prijatelj i oslonac. Na terenu je unosio strast, znanje i disciplinu, a van terena toplinu i dobrotu. Njegove riječi, savjeti i osmijeh ostaće zauvijek urezani u srcima svih koji su ga poznavali. Teško je prihvatiti da više neće stati uz aut-liniju, neće bodriti, učiti i voditi. Ali njegova ostavština živi u svakom igraču kojeg je dotakao, u svakom klubu kojem je dao dio sebe, u svakoj utakmici u kojoj je ostavio trag", napisao je predsjednik Iskre Ejub Zukić.

(Agencije)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet RK Čelik RK Iskra

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC