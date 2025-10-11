"Beograđanka" grmjela u svlačionici Barse: Bjelorus nije htio na meč bez Halida, došao mu na posljednji koncert

Bjeloruski rukometaš Sergej Rutenka dobro je poznavao Halida Bešlića. Toliko dobro da mu se našao na posljednjem koncertu u Banjaluci, prije kojeg su se i vidjeli.

Halid Bešlićpreminuo je 7. oktobra nakon borbe sa rakom jetre, a posljednji koncert održao je 20. avgusta u Banjaluci. Među prisutnima na tom spektaklu bili su - Arpad Šterbik i Sergej Rutenka.

Sreli smo ih zajedno sa Borisom Vrhovcem na TV Turniru šampiona u Doboju, a kada smo dogovorili intervju sa legendarnim Bjelorusom on je pričao telefonom. Ispostavljalo se da je dogovarao da se vidi sa Halidom prije koncerta.

"Došao sam ovdje zbog drugih obaveza, ali kada sam saznao da je koncert Halida Bešlića u Banjaluci, nisam mogao da ga propustim. Drago mi je da sam tokom karijere imao priliku da se i upoznam sa Halidom. Iskreno, kada njegovu muziku i dan-danas pustim u Minsku nekim prijateljima koji ne razumiju srpski, pa kad im prevedem uvijek kažu 'auuu kako je dobra pjesma'. Sviđa im se njegov glas, kako on pjeva, sve", rekao nam je Rutenka koji nije imao nikakvu dilemu oko toga da li će doći na koncert.

"Rekli su mi 'u Banjaluci je Halidov koncert, hoćeš li ići' rekao sam 'Kakvo je to pitanje'?! . Nema tu hoću li ili neću, samo da li možemo".

Pjevao sam sa Haldiom, svi su se smijali

Nekada proslavljeni rukometaš i jedan od najboljih lijevih bekova ikada sada je predsjednik Teniskog saveza Bjelorusije. Imao je priliku da vidi Halida pred taj posljednji koncert, a nije im to bio prvi put da se vide. Dobro su se oni znali.

"Upoznao sam ga kada je bila svadba Mirze Džombe i tada sam pjevao sa njim. Mi pjevamo, a svi se smiju i pitaju kako je moguće da Bjelorus zna sve pjesme napamet. Bili smo zajedno i drago mi je što sam ga upoznao. On je legenda cijelog Balkana, njegove pjesme su baš za dušu. Imaćemo priliku i bar par riječi danas da razmjenimo i nadam se da ćemo se dobro provesti".

Višestruki osvajač Lige šampiona tokom igranja za Barselonu, osim sa Arpadom Šterbikom, igrao je i sa Danijelom Šarićem, Kirom Lazarovim, Nikolom Karabatićem i brojnim momcima sa ovih prostora. U svlačionici se često slušala balkanska muzika, a Rutenka nam je otkrio i šta se "naručivalo".

"Mi smo imali ne pravilo, ali običaj, ne znam ni kada ni kako se to dogovorilo, uglavnom pravili smo plejlistu i svaki od igrača trebalo je da odabere dvije pjesme . Naravno mi smo koristili tu priliku, tako da je bilo narodnjaka. Halid je bio dio svlačionice, ali bilo je tu i latino pjesama, bio je to totalni miks, izbor igrača i svi su to poštovali. Ja npr. nisam slušao latino muziku, ali sam poštovao igrača koji je to izabrao. Dobro, samo ponekad kad vidim da ga nema, ja prebacim“, rekao je Bjelorus koji je znao koja je pjesma "najskuplja:

"Na listu je obavezno išao Halid. Jedna od mojih omiljenih pjesama je Beograđanka!".