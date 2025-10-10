Dirljiv gest: Sarajevski taksisti će besplatno voziti ljude na sahranu Halida Bešlića

Predsjednik udruženja taksista saopštio da "Halid nije bio samo poznati pjevač, bio je naš brat"

Izvor: Youtube printscreen / Halid Beslic

Ni tri dana nakon smrti legendarnog pjevača Halida Bešlića, Sarajevo ne prestaje da tuguje.

Ljubav koju su građani ovog grada gajili prema velikanu muzičke scene ogleda se i u najnovijem gestu – taksisti iz "Sarajevo taksija" odlučili su da na dan njegove dženaze obezbijede besplatan prevoz do groblja Bare, gdje će Bešlić biti sahranjen.

Predsjednik "Sarajevo taksija", Enver Sljugić, istakao je da je Halid bio mnogo više od poznate ličnosti.

"Halid Bešlić je bio naš brat. Cijeli život Halid i ‘Sarajevo taksi’ su živjeli zajedno. On među nama ima prijatelja, rođaka. Radi se o velikom čovjeku. Odlučili smo da, ko god krene na dženazu, imaće besplatnu vožnju", rekao je Sljugić za portal Avaz.

Tog dana, kako je najavljeno, sva vozila "Sarajevo taksija" nosiće sliku Halida Bešlića u znak poštovanja i sjećanja na njegov doprinos muzičkoj sceni i zajednici.

Pogledajte kako je Sarajevo tugovalo zbog Halida:

