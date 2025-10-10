logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se Halidov tim: Poznati detalji sahrane slavnog pjevača

Oglasio se Halidov tim: Poznati detalji sahrane slavnog pjevača

Izvor mondo.rs
0

Menadžment Halida Bešlića oglasio se pred sahranu poznatog pjevača.

Detalji sahrane Halida Bešlića Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Legendarni pevač Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra u 72. godini. Pjevač će biti sahranjen 13. oktobra na gradskom groblju "Bare", a počivaće pored svog velikog prijatelja Kemala Montena.

Prvo će biti održana komemoracija od 11 časova u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a u 12 časova će biti obavljena molitva ispred Begove džamije. Sahrana će se obaviti u 15 časova na gradskom groblju "Bare".

Oglasio se Halidov menadžment

Tim Halida Bešlića se sada oglasio i podijelio detalje ispraćaja:

"Povorka sa vozilom, u kojem će biti tijelo Halida Bešlića kretaće se kroz Ferhadiju, a na glavnu ulicu će se uključiti kod Vječne vatre. Tužna povorka ići će dalje prema Barama i svi građani koji žele da se oproste od Halida Bešlića moći će to da učine", saopštili su iz menadžmenta Halida Bešlića.

Bonus video:

Pogledajte

00:45
Preminuo Halid Bešlić
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

Halid Bešlić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA