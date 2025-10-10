Menadžment Halida Bešlića oglasio se pred sahranu poznatog pjevača.
Legendarni pevač Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra u 72. godini. Pjevač će biti sahranjen 13. oktobra na gradskom groblju "Bare", a počivaće pored svog velikog prijatelja Kemala Montena.
Oglasio se Halidov tim: Poznati detalji sahrane slavnog pjevača
Prvo će biti održana komemoracija od 11 časova u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a u 12 časova će biti obavljena molitva ispred Begove džamije. Sahrana će se obaviti u 15 časova na gradskom groblju "Bare".
Oglasio se Halidov menadžment
Tim Halida Bešlića se sada oglasio i podijelio detalje ispraćaja:
"Povorka sa vozilom, u kojem će biti tijelo Halida Bešlića kretaće se kroz Ferhadiju, a na glavnu ulicu će se uključiti kod Vječne vatre. Tužna povorka ići će dalje prema Barama i svi građani koji žele da se oproste od Halida Bešlića moći će to da učine", saopštili su iz menadžmenta Halida Bešlića.
