Sarajevo se oprašta od legende: Spontano okupljanje ispred Doma mladih za Halida Bešlića (FOTO/VIDEO)

Nakon vijesti o smrti legendarnog pjevača narodne muzike Halida Bešlića, građani Sarajeva i drugih gradova spontano su se večeras okupili ispred Doma mladih kako bi se oprostili od muzičkog velikana.

Izvor: mondo.ba

Bez formalnog poziva, a vođeni snažnom emocijom koja se prenijela putem društvenih mreža, na platou ispred Doma mladih okupile su se generacije koje su uz njegove pjesme odrastale, zaljubljivale se i tugovale.

Ostavljajući cvijeće i paleći svijeće, okupljeni su pustili njegove najpopularnije hitove koji su godinama bili neizostavni dio cijelog regiona.

Okupljanje je simbolično pokazalo koliko je Bešlić, koji je preminuo u utorak u 72. godini nakon kraće borbe sa teškom bolešću, bio i ostao prava muzička i emotivna legenda.