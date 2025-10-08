"Zašto da vozim skupa kola, a moj komšija nema za hljeb": Izjava po kojoj će svi pamtiti pokojnog pjevača

Halid je bio prizeman i uvijek se trudio da pomogne svima u nevolji, a sugrađani su imali samo riječi hvale.

Izvor: Youtube / RTS

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u 71. godini života, a vijest o njegovoj smrti potresla je javnost i sve one koji su ga poznavali i voljeli njegovu muziku. Tokom svoje bogate karijere Halid je ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni Balkana. Njegove pjesme obilježile su mnoge generacije, a publika ga je voljela ne samo zbog glasa, već i zbog iskrenosti i posebne energije kojom je osvajao srca.

Početkom ove godine društvenim mrežama kružila je njegova dirljiva izjava, kojom je još jednom pokazao koliko je bio prizeman i blizak ljudima. Živio je skromno, daleko od skandala i ekscesa, zbog čega je uvijek nosio epitet "čovjeka iz naroda".

"Mogu ja voziti bijesni automobil, snimati milionske spotove, ali zašto bih to radio dok moj susjed nema za hljeb? Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos, nahraniti danas 100 gladnih usta ili u dječijem domu donirati novac. Volio bih kada odem da me pamte kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača", rekao je jednom prilikom Halid.

Borili se da ga izliječe

Halid Bešlić je bio u Kliničkom centru u Sarajevu gdje su ljekari činili sve da ga izliječe.

"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente, prima terapiju i ide na bolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno. Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom… Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome", rekao je menadžer tada.

Halid o zdravstvenim problemima

Inače, Halid je i sam govorio prije nekoliko godina o zdravstvenim problemima.

"Imao sam 125 kilograma pa 115, sada imam 105, 20 kilograma manje, i držim se tu, a trebalo bi da dođem na 90. Naglo sam se ugojio i to me je preopteretilo. Razlog skoka kilograma je to što sam prestao da pušim. Imao sam problema sa venama, arterijama, ugrađena su mi dva stenta. Malo sam i alkohol maknuo od sebe, tako da sam sad fit i mogu da pjevam. Probudi me usred noći, ja mogu da zapjevam ", govorio je Halid za "In Magazin".