Hurtić traži da se proglasi Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić tražiće sutra od predsjedavajuće Savjeta ministara Borjane Krišto da se zbog smrti Halida Bešlića proglasi Dan žalosti na teritoriji cijele BiH.

Hurtić traži da se proglasi Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića Izvor: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

"Umirali su i odlazili mnogi veliki ljudi, Bosanci i Hercegovci, ali ničija smrt nije ovako potresla regiju kao odlazak Halida Bešlića. Žalimo ga svi, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i ostali... Bio je poseban čovjek koji nas je sve zajedno uveseljavao, ujedinjavao i bio je iskreni prijatelj svima, bez obzira na vjeru, naciju i porijeklo", saopšteno je iz ovog ministarstva.

Dalje navode da je Halid Bešlić zaslužio i zadužio BiH da mu se država makar na simboličan način oduži.

"Na dan Halidove dženaze državna zastava u svim krajevima BiH treba biti spuštena na pola koplja", poručio je Hurtić.

Podsjećamo, legendarni pjevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je danas u 72. godini nakon kratke borbe sa teškom bolešću.

(Mondo)

