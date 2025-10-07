Hurtić traži da se proglasi Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić tražiće sutra od predsjedavajuće Savjeta ministara Borjane Krišto da se zbog smrti Halida Bešlića proglasi Dan žalosti na teritoriji cijele BiH.

Izvor: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

"Umirali su i odlazili mnogi veliki ljudi, Bosanci i Hercegovci, ali ničija smrt nije ovako potresla regiju kao odlazak Halida Bešlića. Žalimo ga svi, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i ostali... Bio je poseban čovjek koji nas je sve zajedno uveseljavao, ujedinjavao i bio je iskreni prijatelj svima, bez obzira na vjeru, naciju i porijeklo", saopšteno je iz ovog ministarstva.

Dalje navode da je Halid Bešlić zaslužio i zadužio BiH da mu se država makar na simboličan način oduži.

"Na dan Halidove dženaze državna zastava u svim krajevima BiH treba biti spuštena na pola koplja", poručio je Hurtić.

Podsjećamo, legendarni pjevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je danas u 72. godini nakon kratke borbe sa teškom bolešću.

(Mondo)