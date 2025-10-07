Volio je Džaju, Papeta i Moku, a za koga je navijao? Halid Bešlić s najvećim ponosom uvijek ovo isticao

Za koga je navijao legendarni pevač Halid Bešlić? Bio je veliki ljubitelj sporta i u njegovom srcu bilo je mesta za dva kluba.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznati pjevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini poslije borbe sa opakom bolešću zbog koje je već nedjeljama unazad bio u bolnici i bio je u lošem stanju. Osim što ćemo ga pamtiti po hitovima narodne muzike, iz njegove biografije interesantno je i da je bio veliki ljubitelj sporta.

Nije trenirao, ali je uživao uz fudbal i često se družio sa velikim sportistima iz regiona i često je pjevao kod njih na slavljima, pa gdje god da se pojavio izazivao bi oduševljenje.

"Nisam nikada trenirao, ali sam mnogo volio sport. Volio sam, a i dan danas volim fudbal, košarku, rukomet. Uvijek sam igrao rekreativno", rekao je Halid Belšić u jednom ranijem intervjuu za "Mozzart Sport" i nabrojao je koga je najviše volio od sportista bivše Jugoslavije.

"Volio sam Safeta Sušića, Dragoslava Šekularca, Dragana Džajića i mnoge druge fudbalere. Od košarkaša sam bio oduševljen igrom Mirze Delibašića, Zorana Moke Slavnića, Dragana Kićanovića, a od rukometaša omiljeni igrač mi je bio Veselin Vujović."

U njegovom srcu posebno mjesto imala su dva kluba: "To su FK Sarajevo i KK Bosna."

Volio je Sarajevo, ali podržao je i Želju

Halid Bešlić sa Vladimirom Petrovićem Pižonom.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Utakmica između Željezničara i Videotona u polufinalu Kupa UEFA 1985. godine ostala mu je duboko urezana u sjećanju iako se radi o najvećem rivalu njegovog omiljenog kluba - Sarajeva.

"To je bila istorijska utakmica koja se odigrala 1985. godine na stadionu Grbavica. FK Željezničar je imao veliku šansu da se plasira u finale kupa UEFA u kome bi se sastao sa kraljevskim Realom iz Madrida. I baš tu, na Grbavici trebalo je pobijediti mađarski Videoton. To je bila revanš utakmica koja je određivala finalistu. Videoton je imao prednost od 3:1 koliko je pobijedio na svom terenu, ali je Željo imao veliku utjehu što je revanš igrao kod kuće i pred svojim navijačima. Stadion je bio krcat. Koliko se sjećam, bilo je preko 25.000 ljudi...

Na samom početku Željo je poveo sa 1:0, da bi kasnije pogotkom Čurića rezultat bio 2:0. Neću nabrajati propuštene šanse. Utakmica se bližila kraju, svi su već slavili pobjedu, a onda se dogodilo neočekivano. Tri minuta prije nego što će sudija svirati kraj, Mađari su dali gol, a na stadionu je nastupio muk. Iako Željo nije bio sarajevski klub za koji sam navijao, svim srcem sam želio da prođe u finale", rekao je ranije Halid Bešlić i dodao:

"Nakon gola koji su postigli Mađari i izbacili sarajevski tim iz daljeg takmičenja, tj. finala, sjećam se da me je obuzela velika tuga i da sam sa stadiona izašao 'kao bez glave'."