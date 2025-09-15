logo
"Halid je veliki borac": Menadžer posjetio Bešlića u bolnici, otkrio u kakvom je stanju

0

Sabit Saša Dervišević govorio je o Halidu Bešliću i njegovom boravku u bolnici.

Menadžer posjetio Halida Bešlića Izvor: Instagram printscreen

Poznati estradni menadžer Sabit Saša Dervišević sa porodicom živi u Frankfurtu, ali je zbog prirode posla često na putovanjima širom regiona i Evrope. Njegov profesionalni put, prvo kao pjevača, a zatim i kao menadžera, neraskidivo je povezan sa samim počecima karijere Halida Bešlića.

Pogledajte fotografije Halida Bešlića:

Zajedno su započeli estradnu karijeru

"Ma, kako da ne. Nekako smo zajedno počinjali. Sjećam se da smo se upoznali na jednom koncertu u Bosni. Vozio sam tada auto 'Dijanu 6', planirao da ga prodam i kupim Golfa, a obećao sam ga Sinanu Sakiću. Međutim, čim sam upoznao Halida, odmah mi je legao na prvu, prije svega kao čovjek, a onda i kao pjevač. On se zainteresovao za taj moj auto i, umjesto Sinanu, dao sam ga Halidu. Od tada pa do danas, Halid je uvijek kupovao nove automobile kod mene u Frankfurtu. Bila su to zaista divna vremena. Naše prijateljstvo počelo je i prije nego što je započeo saradnju s Nazifom Gjivom. Kada je Nazif kasnije došao, nastao je opšti lom", prisetio se Saša.

Halid je veliki borac

Menadžer je istakao da je Halid veliki borac.

"Naravno da jesam, tri ili četiri puta. Halid je veliki borac i borit će se i dalje."

Dok je davao intervju, zazvonio mu je telefon – na drugoj liniji bio je upravo Halid. Razmijenili su nekoliko rečenica o sasvim svakodnevnim stvarima, a Halidov glas bio je kao i uvijek snažan, siguran i pun prkosa.

"Ko zna mene i Halida, zna koliko smo bliski. Ova situacija mi je teško pala. Najteže je što portali na osnovu njegove bolesti prikupljaju lajkove. To je strašno. Jedino su doktori kompetentni da govore o njegovom stanju. Mi ostali možemo samo da se molimo za njegovo ozdravljenje. Halid je navikao na pokret, na ljude, teško mu pada mirovanje, ali nema bolova i prima terapiju", kazao je Saša.

Pogledajte fotografije Sejde i Halida:

Prokomentarisao je i posljednju pjesmu Halida Bešlića posvećenu Sejdi.

"Pjesma je fantastična. Halidu je njegova Sejda oduvijek bila sve. Njihova bliskost, ljubav, porodica – to je njegov najveći oslonac. On je svoj mir od brojnih nastupa i putovanja uvijek pronalazio u blizini Sejde, sina Dine, snajke i unuka. A to je prava rijetkost na estradi."

(naj-portal/ MONDO)

