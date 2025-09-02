Halid Bešlić prebačen na onkologiju: Oglasio se njegov menadžer i otkrio detalje

Halid Bešlić je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i osjeća se bolje zahvaljujući terapiji. Glasine o ozbiljnom pogoršanju njegovog zdravlja demantovane su od strane menadžera.

Pojavile su se informacije da je izvođač narodne muzike Halid Bešlić izašao iz bolnice, pa zatim i da je i dalje na liječenju. Zapravo, Bešlić je samo promijenio kliniku na kojoj se liječi.

Pjevačev menadžer, Nedim Srnja, potvrdio je da se legendarni pjevač i dalje nalazi na liječenju, te da se osjeća puno bolje.

"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide na bolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno", kazao je Nedim.

Ima problema sa jetrom

Njegov bliski saradnik je prije nekoliko dana otkrio da Halid ima problema s jetrom.

"Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom… Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti", rekao je.

Halid je otkazao brojne nastupe.

"To će sigurno potrajati neko vrijeme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće. Nismo otkazali koncert u Zagrebu u decembru. Pri svijesti je. Dobro se nosi sa svime. To je Halid, takav je čovjek, šta god da je, tako je", zaključio je menadžer.

