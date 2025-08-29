"Dogodilo se to sa jetrom": Poznato u kakvom je stanju Halid Bešlić

Javnost je zabrinuta za stanje poznatog pjevača koji muči muku sa zdravljem već godinama.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Poznati folk pjevač Halid Bešlić (71) nedavno je primljen u bolnicu zbog narušenog zdravstvenog stanja. Njegov menadžer sada je otkrio šta se zapravo dešava i sa kakvim se problemom muzička legenda suočava.

"Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja", izjavio je menadžer, dodajući da redovno posjećuje pjevača.

Kako je pojasnio, kod Halida su problemi vezani za jetru.

"Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom. Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti", dodao je on.

Zbog hospitalizacije, Halid Bešlić je prinuđen da otkaže brojne nastupe koji su bili zakazani u regionu. Ipak, menadžer ističe da se koncert u Zagrebu, planiran za decembar, još uvijek ne otkazuje.

Ovo je Halidova najveća podrška:

"To će sigurno potrajati neko vrijeme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće. Nismo otkazali koncert u Zagrebu u decembru. Pri svijesti je. Dobro se nosi sa svime. To je Halid, takav je čovjek, šta god da je, tako je", poručio je menadžer.

(showbuzz.dnevnik.hr/ Mondo)