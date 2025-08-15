Sa muzičkom legendom uglas pjeva hiljade Banjalučana: Halid Bešlić na Kastelu priredio praznik muzike (FOTO/VIDEO)

Hiljade Banjalučana, te gostiju iz okruženja i inostranstva, večeras na Kastelu uglas pjeva hitove bh. muzičke legende Halida Bešlića.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Vrelu avgustovsku noć, Bešlić je doveo do usijanja u gradu na Vrbasu, kada je zapjevao stihove svojih pjesama "Malo je malo dana", "Čardak", "Ja bez tebe ne mogu da živim"...

Koncert u Banjaluci je otvorio pjesmom "Dvadesete", što je naišlo na ovacije posjetilaca.

Kao što su najavljivali organizatori iz agencije “Travel 4 fun”, pod zidinama tvrđave Kastel, Halid Bešlić je priredio spoj koncerta i zajedničkog slavlja, kroz pjesmu, emociju i druženje publike svih generacija.

