Sa muzičkom legendom uglas pjeva hiljade Banjalučana: Halid Bešlić na Kastelu priredio praznik muzike (FOTO/VIDEO)

Sa muzičkom legendom uglas pjeva hiljade Banjalučana: Halid Bešlić na Kastelu priredio praznik muzike (FOTO/VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Hiljade Banjalučana, te gostiju iz okruženja i inostranstva, večeras na Kastelu uglas pjeva hitove bh. muzičke legende Halida Bešlića.

Koncert Halida Bešlića u Banjaluci Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Vrelu avgustovsku noć, Bešlić je doveo do usijanja u gradu na Vrbasu, kada je zapjevao stihove svojih pjesama "Malo je malo dana", "Čardak", "Ja bez tebe ne mogu da živim"...

Koncert u Banjaluci je otvorio pjesmom "Dvadesete", što je naišlo na ovacije posjetilaca.

Kao što su najavljivali organizatori iz agencije “Travel 4 fun”, pod zidinama tvrđave Kastel, Halid Bešlić je priredio spoj koncerta i zajedničkog slavlja, kroz pjesmu, emociju i druženje publike svih generacija.

 (MONDO)

