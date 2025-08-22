Otkazao koncert: Halid Bešlić u lošem zdravstvenom stanju, završio u bolnici

Njega sada čeka period oporavka i rehabilitacije.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Popularni pjevač je trebalo da nastupi u Gradačcu, ali je koncert otkazan zbog pjevačevih zdravstvenih problema. Turistička zajednica Gradačca objavila je saopštenje o otkazivanju koncerta, uz napomenu da Bešlića očekuju oporavak i rehabilitacija.

Pogledajte fotografije Halida Bešlića:

"Nažalost, planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za srijedu, 27. 8. 2025, otkazan je iz zdravstvenih razloga. Halid je primoran da se trenutno posveti svom zdravlju i započne proces rehabilitacije", naveli su na Fejsbuk stranici Visit Gradačac.

Postoje različiti zdravstveni problemi

"Menadžment popularnog pjevača razumije razočaranje njegove vijerne publike i obećava novo druženje u bliskoj budućnosti. U ovim trenucima svi zajedno želimo Halidu što brži i uspješniji oporavak i povratak na scenu i među publiku koju iskreno cijeni i voli“, dodali su.

Sarajevski mediji prenose da je slavni pjevač hospitalizovan na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na odjelu nefrologije, a sam pjevač se ovim povodom nije oglašavao.

