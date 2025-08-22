Njega sada čeka period oporavka i rehabilitacije.
Popularni pjevač je trebalo da nastupi u Gradačcu, ali je koncert otkazan zbog pjevačevih zdravstvenih problema. Turistička zajednica Gradačca objavila je saopštenje o otkazivanju koncerta, uz napomenu da Bešlića očekuju oporavak i rehabilitacija.
Pogledajte fotografije Halida Bešlića:
Otkazao koncert: Halid Bešlić u lošem zdravstvenom stanju, završio u bolnici
Halid Bešlić
Pevač Halid Bešlić
"Nažalost, planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za srijedu, 27. 8. 2025, otkazan je iz zdravstvenih razloga. Halid je primoran da se trenutno posveti svom zdravlju i započne proces rehabilitacije", naveli su na Fejsbuk stranici Visit Gradačac.
Postoje različiti zdravstveni problemi
"Menadžment popularnog pjevača razumije razočaranje njegove vijerne publike i obećava novo druženje u bliskoj budućnosti. U ovim trenucima svi zajedno želimo Halidu što brži i uspješniji oporavak i povratak na scenu i među publiku koju iskreno cijeni i voli“, dodali su.
Sarajevski mediji prenose da je slavni pjevač hospitalizovan na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na odjelu nefrologije, a sam pjevač se ovim povodom nije oglašavao.
