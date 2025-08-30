Žena Halida Bešlića već 45 godina je njegov oslonac i velika podrška.
Ljubavna priča Halida Bešlića i njegove supruge Sejde jedna je od najlepših i najdugovječnijih na regionalnoj muzičkoj sceni. Njihova veza, koja traje više od četiri decenije, svedoči o snazi ljubavi, povjerenja i međusobne podrške.
Halid i Sejda upoznali su se krajem 1970-ih, kada je Halid bio na početku svoje muzičke karijere, nastupajući po kafanama i snimajući prve singlove. Sejda je tada radila u fabrici čokolade. Njihov prvi susret dogodio se na proslavi Dana žena, gde je Halid, u šali, zaprosio Sejdu. Iako je to djelovalo kao šala, ubrzo su se vjenčali i započeli zajednički život.
"Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... Tu je radila moja svastika, bila je kuvarica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali vidio sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah posle toga smo se vjenčali. Eto, tolike godine funkcionišemo i dan-danas. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli... Kada smo bili mlađi, to je nekako i normalno", rekao je Halid.
Vjenčali su se 1977. godine i zajedno su prošli kroz mnoge životne izazove. Sejda je napustila svoj posao kako bi se posvetila porodici i pružila podršku Halidovoj karijeri. Imali su sina Dinu, ali su se suočili s teškim trenutkom kada je Sejda operisala tumor na jajniku, što im je onemogućilo da imaju više djece.
Uz Halida Bešlića kroz siromaštvo, bolest i slavu: Iza legendarnog pevača stoji ova žena
"Ja nisam osjetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dijete. Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još djece. Imala je tumor na jajniku, to smo riješili operacijom i to je bila posljedica. Njima nikad ništa nije falilo... Ja sam stalno putovao, radio... Ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osjetio te trenutke na pravi način", rekao je Halid u emisiji "Premijera vikend specijal".
Godine 2009. Halid je doživio tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio vid na jedno oko. Sejda je bila uz njega tokom oporavka, pružajući mu neizmernu podršku. Halid je kasnije izjavio da mu je supruga bila najveći oslonac u tim teškim trenucima.
Uprkos izazovima, njihova ljubav je ostala snažna. Njihov sin Dino i snaha Mahira su 2014. godine dobili blizance, što je porodici Bešlić donelo veliku radost. Halid je tada smanjio broj nastupa kako bi više vremena provodio s porodicom.
Danas, nakon više od 45 godina braka, Halid i Sejda su i dalje nerazdvojni. Halid često ističe da je Sejda bila i ostala njegova najveća podrška – temelj porodice i životna saputnica.
(MONDO)