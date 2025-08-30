Uz Halida Bešlića kroz siromaštvo, bolest i slavu: Iza legendarnog pevača stoji ova žena

Žena Halida Bešlića već 45 godina je njegov oslonac i velika podrška.

Ljubavna priča Halida Bešlića i njegove supruge Sejde jedna je od najlepših i najdugovječnijih na regionalnoj muzičkoj sceni. Njihova veza, koja traje više od četiri decenije, svedoči o snazi ljubavi, povjerenja i međusobne podrške.

Halid i Sejda upoznali su se krajem 1970-ih, kada je Halid bio na početku svoje muzičke karijere, nastupajući po kafanama i snimajući prve singlove. Sejda je tada radila u fabrici čokolade. Njihov prvi susret dogodio se na proslavi Dana žena, gde je Halid, u šali, zaprosio Sejdu. Iako je to djelovalo kao šala, ubrzo su se vjenčali i započeli zajednički život.

"Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... Tu je radila moja svastika, bila je kuvarica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali vidio sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah posle toga smo se vjenčali. Eto, tolike godine funkcionišemo i dan-danas. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli... Kada smo bili mlađi, to je nekako i normalno", rekao je Halid.

Vjenčali su se 1977. godine i zajedno su prošli kroz mnoge životne izazove. Sejda je napustila svoj posao kako bi se posvetila porodici i pružila podršku Halidovoj karijeri. Imali su sina Dinu, ali su se suočili s teškim trenutkom kada je Sejda operisala tumor na jajniku, što im je onemogućilo da imaju više djece.

"Ja nisam osjetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dijete. Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još djece. Imala je tumor na jajniku, to smo riješili operacijom i to je bila posljedica. Njima nikad ništa nije falilo... Ja sam stalno putovao, radio... Ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osjetio te trenutke na pravi način", rekao je Halid u emisiji "Premijera vikend specijal".

Godine 2009. Halid je doživio tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio vid na jedno oko. Sejda je bila uz njega tokom oporavka, pružajući mu neizmernu podršku. Halid je kasnije izjavio da mu je supruga bila najveći oslonac u tim teškim trenucima.

Uprkos izazovima, njihova ljubav je ostala snažna. Njihov sin Dino i snaha Mahira su 2014. godine dobili blizance, što je porodici Bešlić donelo veliku radost. Halid je tada smanjio broj nastupa kako bi više vremena provodio s porodicom.

Danas, nakon više od 45 godina braka, Halid i Sejda su i dalje nerazdvojni. Halid često ističe da je Sejda bila i ostala njegova najveća podrška – temelj porodice i životna saputnica.

