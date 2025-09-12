logo
Menadžer otkrio stanje Halida Bešlića: Ide na bolje, razmišljaju da ga puste kući

0

Menadžer Halida Bešlića podijelio lijepe vijesti u vezi pjevačevog zdravstvenog stanja.

Stanje Halida Bešlića Izvor: Youtube printscreen/ Bosanska Sehara

Pjevač Halid Bešlić krajem avgusta otkazao je niz koncerata i hitno je hospitalizovan, što je zabrinulo brojne obožavaoce. Sada je njegov menadžer Damir Ramljak za InMagazin otkrio kakvo je trenutno pjevačevo stanje.

"Ide nabolje, on ima puno nade, imamo i mi, tako da doktori planiraju da ga puste malo kući. Dobro je reagovao na ovu terapiju koju su mu sada dali u bolnici. Čak imaju namjeru da ga puste da ode malo kući, da se odmori od bolnice, pa će dalje doktori vidjeti šta i kako, ali kako sada stvari stoje – ide nabolje", rekao je Ramljak i otkrio:

"On je pozitivan, čak i pjeva u bolnici, kad neka sestra naiđe i kaže: ‘Molim vas, Halide, otpjevajte nešto’, Halid joj otpjeva. Tako da je on pun nade, a onda smo i mi puni nade".

(Index.hr, MONDO)

