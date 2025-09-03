Prva objava na profilu Halida Bešlića nakon hospitalizacije: Emotivan snimak Sarajeva i pjesma mnoge rasplakali

Halid bije bitku sa zdravljem, a poruke podrške stižu sa svih strana.
Na zvaničnom Instagram profilu legendarnog pjevača Halida Bešlića osvanula je prva objava otkako je zbog zdravstvenih problema hospitalizovan.
Naime, Bešlić se već neko vrijeme nalazi u bolnici, a njegovi obožavaoci sada su na Instagramu imali priliku da vide emotivan sadržaj.
Sarajevska video produkcija objavila je snimke prijestonice Bosne i Hercegovine, Sarajevu, uz Halidovu pjesmu "Godino vrela", što je podijeljeno i na njegovom nalogu.Izvor: Instagram/Printscreen/beslichalid.official
"Halid je na onkologiji"
Kako je potvrđeno, Halid Bešlić je prebačen na kliniku za onkološke pacijente, gdje trenutno prima terapiju. Njegove kolege, prijatelji i brojni fanovi uputili su mu veliku podršku u ovim teškim trenucima.
Menadžer pjevača, Nedim Srnja, istakao je da se Halid osjeća dobro i da se njegovo zdravstveno stanje popravlja:
"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide na bolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno", rekao je Srnja za Klix.ba.
Ovo je Halidova najveća podrška:
