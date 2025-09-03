logo
Čitaoci reporteri

Prva objava na profilu Halida Bešlića nakon hospitalizacije: Emotivan snimak Sarajeva i pjesma mnoge rasplakali

Halid bije bitku sa zdravljem, a poruke podrške stižu sa svih strana.

Objava Halida Bešlića na Instagramu Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Na zvaničnom Instagram profilu legendarnog pjevača Halida Bešlića osvanula je prva objava otkako je zbog zdravstvenih problema hospitalizovan.

Naime, Bešlić se već neko vrijeme nalazi u bolnici, a njegovi obožavaoci sada su na Instagramu imali priliku da vide emotivan sadržaj.

Sarajevska video produkcija objavila je snimke prijestonice Bosne i Hercegovine, Sarajevu, uz Halidovu pjesmu "Godino vrela", što je podijeljeno i na njegovom nalogu.

Izvor: Instagram/Printscreen/beslichalid.official

"Halid je na onkologiji"

Kako je potvrđeno, Halid Bešlić je prebačen na kliniku za onkološke pacijente, gdje trenutno prima terapiju. Njegove kolege, prijatelji i brojni fanovi uputili su mu veliku podršku u ovim teškim trenucima.

Menadžer pjevača, Nedim Srnja, istakao je da se Halid osjeća dobro i da se njegovo zdravstveno stanje popravlja:

"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide na bolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno", rekao je Srnja za Klix.ba.

Ovo je Halidova najveća podrška:

(MONDO)

Tagovi

Halid Bešlić

