Poznat datum i mjesto sahrane Halida Bešlića

Izvor mondo.rs
Halid Bešlić umro je danas u 72. godini. Poznati detalji posljednjeg ispraćaja legendarnog pjevača u Sarajevu.

Poznat datum sahrane Halida Bešlića Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Dženaza legendi narodne muzike Halidu Bešliću klanjaće se u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu u ponedjeljak 13. oktobra nakon ikindije namaza, a isti dan će biti sahrana na groblju Bare.

Isti dan će u 11 sati biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, prenosi avaz.ba.

Podsećamo, on je preminuo danas 7. oktobra, nakon kratke i teške bolesti. Od avgusta se nalazio u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a uprkos velikim naporima lekara nije izdržao.

Posljednji koncert je održao u Banjaluci, a već tada je osjećao zdravstvene probleme. Koncert je morao održati sjedeći, a prije njega je primao infuziju.

(Mondo)

Tagovi

Halid Bešlić

