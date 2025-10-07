Ovo je posljednji intervju Halida Bešlića, pokazao da ima veliko srce: "Samo smo u tragedijama dobri"

Halid Bešlić u svom posljednjem intervjuu pokazao je da je veliki humanitarac.

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon duge i teške bolesti. Tokom posljednjih mjeseci nije se oglašavao u medijima, povlačeći se iz javnosti kako bi se posvetio liječenju i odmoru. Njegova posljednja izjava bila je 1. marta, kada je otvoreno govorio o smrti Saše Popovića.

Pogledajte fotografije Halida Bešlića:

"Nadao sam se da ce se izvući. Bili smo u dobrim odnosima, sarađivali smo. Znamo se dugo. Žao mi je, stvarno. Ne znam sta bih drugo rekao osim da je bio dobar čovjek i vrhunski profesionalac u svom poslu. Osjetiće se praznina nakon njegovog odlaska", kazao je tada Bešlić za portal "Avaza".

Posljednji značajniji intervju Halid Bešlić dao je u novembru prošle godine za Avaz.ba, neposredno pred veliki koncert u zeničkoj Areni. Tada je nastupao zajedno sa Gibonnijem, Bajagom i "Plavim orkestrom". Taj koncert je bio humanitarnog karaktera, za 27 žrtava poplava, koje su u oktobru prošle godine pogodile BiH.

"Dobra ekipa ljudi se skupila, pitali su i mene, ja sam prihvatio i to je to. Zenička dvorana je jako lijepa, a i publika je dobra. Sve u svemu, fin je povod koncertu, ali i tužan. Osjeti se zajedništvo, da smo jedni uz druge tu, da mislimo jedni na druge", rekao je tada Bešlić.

On se složio sa konstatacijom novinara da su ljudi najsloženiji u tragedijama.

"I to je sreća. Ali, nažalost, samo tada smo dobri, a u ostalim vremenima nismo. Trebali bismo poraditi na tome da nam bude i mimo tragedija dobro."

Tokom svoje višedecenijske karijere, Bešlić je nebrojeno puta pokazao koliko je veliki humanitarac i čovjek sa ogromnim srcem. Tada je istakao da je lično vidio kako se narod ujedinio i podigao s iskrenom željom da pomogne svima koji su stradali.

"Ali, ne može se preko noći to ništa. Jednostavno se mora ići polako, korak po korak. Frka jeste oko željeznice da se popravi, da se promet uspostavi. Nije to tako lako, a ljudi možda previše očekuju. Zadovoljan sam odzivom, od institucija do naroda, kako se sve to odvija. Bit će to, ako Bog da, dobro. Preko noći se ne može ništa, jer je tolika katastrofa, da će sigurno trebati nekoliko godina da se sanira", istakao je Bešlić tada za "Avaz".

