"Loše mi je, jedva sam došao": Posljednji Halidov snimak kida srce

Vijest o smrti legendarnog pjevača Halida Bešlića potresla je regionalnu muzičku scenu. Posljednji koncert održao je sredinom avgusta ove godine na tvrđavi Kastel u Banjaluci.

Već tada je bilo jasno da je u lošem zdravstvenom stanju - veći dio nastupa proveo je sjedeći, a publici je otvoreno i iskreno priznao da se ne osjeća najbolje.

"Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli onde, ali posao mora da se odradi", rekao je u jednom trenutku.

Nakon koncerta, Halid je otkazao sve naredne nastupe i ubrzo je hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Njegova najveća podrška bila je supruga Sejda, s kojom je bio u braku od 1977. godine, a zajedno su dobili sina Dinu. Upravo njoj Halid je posvetio svoju posljednju pjesmu "Sejda", koju je objavio iz bolnice.

Pjesma je objavljena prije nekoliko nedjelja, tačnije 11. septembra, a nastala je u saradnji s muzičarem Aleksandrom Milićem Milijem iz grupe Miligram. Tekst je napisao Fahrudin Pecikoza.

