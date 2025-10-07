Halid Bešlić iz braka sa suprugom Sejdom ima sina Dina. On se do sada nije oglašavao za medije, ali je sada samo kratko otkrio kako se osjećaju.
Legendarni pjevač narodne muzike, Halid Bešlić, umro je danas u 71. godini života. Iza sebe je ostavio suprugu Sejdu i sina Dina Bešlića koji se nikada nije javno eksponirao.
Dino se sada, nakon smrti oca Halida, oglasio za domaće medije i samo je kratko rekao:
"Dobro smo svi. Tako je, kako je", rekao je kratko Dino, sin Halida Bešlića za Blic.Izvor: Facebook/Hakalovic Emir
Podsjetimo, Halid Bešlić je svoj privatan život držao daleko od očiju javnosti, međutim, poznato je da je njegov nasljednik imao saobraćajnu nezgodu u Sarajevu u maju 2017. godine u kojoj su tada bile povrijeđene tri osobe, uključujući i njega.
Evo kako izgleda Haildova supruga Sejda:
Dino slomljen od bola: Prvo oglašavanje sina jedinca Halida Bešlića
(Blic / MONDO)