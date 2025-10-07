logo
Dino slomljen od bola: Prvo oglašavanje sina jedinca Halida Bešlića

Izvor mondo.rs
0

Halid Bešlić iz braka sa suprugom Sejdom ima sina Dina. On se do sada nije oglašavao za medije, ali je sada samo kratko otkrio kako se osjećaju.

Oglasio se sin Halida Bešlića Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/Facebook/Amra Kumro

Legendarni pjevač narodne muzike, Halid Bešlić, umro je danas u 71. godini života. Iza sebe je ostavio suprugu Sejdu i sina Dina Bešlića koji se nikada nije javno eksponirao.

Dino se sada, nakon smrti oca Halida, oglasio za domaće medije i samo je kratko rekao:

"Dobro smo svi. Tako je, kako je", rekao je kratko Dino, sin Halida Bešlića za Blic.

Izvor: Facebook/Hakalovic Emir

Podsjetimo, Halid Bešlić je svoj privatan život držao daleko od očiju javnosti, međutim, poznato je da je njegov nasljednik imao saobraćajnu nezgodu u Sarajevu u maju 2017. godine u kojoj su tada bile povrijeđene tri osobe, uključujući i njega.

Evo kako izgleda Haildova supruga Sejda:

(Blic / MONDO)   

