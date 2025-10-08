"Veliki čovjek i umjetnik": Članovi Predsjedništva BiH se oprostili od Halida

Od pjevača Halida Bešlića koji je preminuo juče, 7. oktobra, oprostili su se i članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

"Otišao je veliki čovjek i umjetnik, Halid Bešlić. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag i neprolazne hitove uz koje više od četiri decenije uživaju i mladi i stari", napisala je Željka Cvijanović, srpska članica Predsjedništva BiH.

Kako je navela, njoj će zauvijek biti omiljena pjesma "Romanija".

"Počivaj u miru, dobri čovječe", napisala je ona na društvenoj mreži X.

Izraze saučešća porodici i prijateljima uputio je i Željko Komšić, hrvatski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

"Odlazak Halida Bešlića ogroman je gubitak za državu, narod ali i za sve dobre ljude u Bosni i Hercegovini. Halid Bešlić u svojoj ličnosti sadržavao je sve plemenite osobine bosanskog čovjeka, a koje se prepoznaju i van granica naše domovine. Njegov osobit i na daleko prepoznatljiv muzički angažman prevazilazio je uobičajne podjele i razlike u muzičkim pravcima, dok je javni angažman ostao obilježen spajanjem ljudi i dobročinstvom", istakao je Komšić.

Od Bešlića se oprostio i Denis Bećirović, bošnjački član Predsjedništva BiH, ističući da je Halid pjesmom obilježio prethodne decenije i ostavio neizbrisiv trag u srcima ljudi širom BiH i svijeta.

"Halid Bešlić je bio izuzetan pjevač, simbol dobre bosanske duše – jednostavne, tople i postojane. Njegov odlazak ostavlja prazninu u našim životima, ali će njegove pjesme i dobrota živjeti u sjećanjima mnogih generacija", naveo je on i dodao da dijeli bol s porodicom i prijateljima zbog, kako je naveo, gubitka čovjeka koji je bio ponos Bosne i Hercegovine.

Komemoracija i sahrana povodom smrti pjevača Halida Bešlića održaće se u ponedjeljak 13. oktobra. Legendarnom pjevaču prvo će biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu Sarajevo s početkom u 11 časova. Potom će biti klanjana dženaza u 13 časova u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Istog dana, u 15 časova će se obaviti i sahrana na gradskom groblju Bare.