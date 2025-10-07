Halid Bešlić definitivno je bio jedan od najimućnijih bosansko-hercegovačkih pjevača, a evo šta je sve stekao i zašto se zadužio kod banke.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je nakon duge i teške bolesti, a iza sebe je ostavio muziku po kojoj ćemo ga zauvijek pamtiti ali i milionsko bogatstvo.

Njegova nepokretna imovina procijenjena je na čak 13 miliona evra, a kako je tvrdio Bešlić, u biznis je ušao na nagovor prijatelja. Međutim, ako je suditi po imovinskoj karti, bio je i vrlo uspješan.

Pjevač danas ima nekoliko stanova, imanje blizu Sarajeva, te hotel, benzinsku pumpu i motel, koji danas iznajmljuje. Imao je svoj brend kafe, pa distribuciju energetskih pića, a proizveo je i svoj parfem "Miljacka" u 1.200 bočica.

"Sad iznajmljujem sve i živim od kirije, tako je najbolje. Dođem samo ponekad i obiđem objekte da vidim je li sve u redu, i to je sve. Ma bitno je da kirija ide", objašnjavao je Bešlić jednom prilikom.

Dok je širio svoje carstvo i investirao, u jednom trenutku je morao da podigne kredit kako bi mogao sve da pokrije. Ta “bankovna kirija” mu je i danas na teretu.

"Eh, da nema tog kredita bilo bi puno lakše, ali dobro, izaći će on. Nije moglo u tom času drugačije, morao sam dignuti kredit kako bih se pokrio. A u investicije sam išao jer je ovaj naš posao nesiguran, ne možeš se uvijek pouzdati. U biznis sam ušao kako bih imao mirnu starost, tj. da si osiguram penziju", iskreno je govorio Halid za 24sata.hr.

U Sarajevu je kupio i dva stana, za sebe i sina Dinu, koji s porodicom živi preko puta njega. Bogatstvo mu se danas procjenjuje na više od 13 milion evra.

Najviše vremena provodio je u blizini Sarajeva, u obližnjem mjestu Semizovac, a u našoj galeriji pogledajte tu netaknutu prirodu u kojoj je provodio vrijeme:

Vidi opis Bogatstvo Halida Bešlića procijenjeno na 13 miliona evra: Evo šta je sve stekao za života Halid Bešlić pokazao Semizovac Halid Bešlić pokazao Semizovac Halid Bešlić pokazao Semizovac Halid Bešlić pokazao Semizovac Halid Bešlić pokazao Semizovac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/ Youtube/ TRT Balkan BHSC Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Printskrin/ Youtube/ TRT Balkan BHSC Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Printskrin/ Youtube/ TRT Balkan BHSC Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printskrin/ Youtube/ TRT Balkan BHSC Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Printskrin/ Youtube/ TRT Balkan BHSC Br. slika: 5 5 / 5

(Lepa i srećna)