Halid Bešlić definitivno je bio jedan od najimućnijih bosansko-hercegovačkih pjevača, a evo šta je sve stekao i zašto se zadužio kod banke.
Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je nakon duge i teške bolesti, a iza sebe je ostavio muziku po kojoj ćemo ga zauvijek pamtiti ali i milionsko bogatstvo.
Njegova nepokretna imovina procijenjena je na čak 13 miliona evra, a kako je tvrdio Bešlić, u biznis je ušao na nagovor prijatelja. Međutim, ako je suditi po imovinskoj karti, bio je i vrlo uspješan.
Pjevač danas ima nekoliko stanova, imanje blizu Sarajeva, te hotel, benzinsku pumpu i motel, koji danas iznajmljuje. Imao je svoj brend kafe, pa distribuciju energetskih pića, a proizveo je i svoj parfem "Miljacka" u 1.200 bočica.
"Sad iznajmljujem sve i živim od kirije, tako je najbolje. Dođem samo ponekad i obiđem objekte da vidim je li sve u redu, i to je sve. Ma bitno je da kirija ide", objašnjavao je Bešlić jednom prilikom.
Bogatstvo Halida Bešlića procijenjeno na 13 miliona evra: Evo šta je sve stekao za života
Dok je širio svoje carstvo i investirao, u jednom trenutku je morao da podigne kredit kako bi mogao sve da pokrije. Ta “bankovna kirija” mu je i danas na teretu.
"Eh, da nema tog kredita bilo bi puno lakše, ali dobro, izaći će on. Nije moglo u tom času drugačije, morao sam dignuti kredit kako bih se pokrio. A u investicije sam išao jer je ovaj naš posao nesiguran, ne možeš se uvijek pouzdati. U biznis sam ušao kako bih imao mirnu starost, tj. da si osiguram penziju", iskreno je govorio Halid za 24sata.hr.
U Sarajevu je kupio i dva stana, za sebe i sina Dinu, koji s porodicom živi preko puta njega. Bogatstvo mu se danas procjenjuje na više od 13 milion evra.
Najviše vremena provodio je u blizini Sarajeva, u obližnjem mjestu Semizovac, a u našoj galeriji pogledajte tu netaknutu prirodu u kojoj je provodio vrijeme:
