Prodavao ćevape i napisao hit: Ovako je nastala Halidova pjesma "Neću, neću dijamante"

Pjevač Halid Bešlić je jednom prilikom otkrio da je njegov veliki hit trebalo da bude sevdalinka

Poznati pjevač Halid Bešlić preminuo je juče u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nakon teške bolesti. Ostvario je dugu i uspješnu karijeru, a iza jedne od njegovih najpoznatiijh pjesama "Neću, neću dijamante" iz 1984. godine, krije se zanimljiva priča.

Pjesma koja je sastavni dio svih veselja napisao je tekstopisac koji je tada radio kao konobar i prodavao ćevape.

"Ta pjesma je nastala 1983. godine. Dobio sam je od tekstopisca Fahrudina Pecikoze Pece koji je tada radio kao konobar i prodavao ćevape. Dao mi je, svidjela mi se i tri mjeseca sam je nosio u džepu. Čitao sam taj tekst poznanicima, koji su bili oduševljeni. U to vrijeme smo pripremali album, jedan od mojih najboljih, i tek na kraju sam se sjetio te pjesme i pomislio 'pa hajde da i nju uvrstimo'", pričao je Bešlić.

"Tada su mi na taj tekst ponudili jednu melodiju, nalik na sevdalinku, što mi se nije dopalo, a tada sam bio stava da je ‘moja zadnja’. Ja sam odlučivao o svemu pa sam tako predložio i ovaj ritam, devet osmina, u kojem je pjesma, što se potpuno uklopilo“, rekao je Bešlić i dodao:

"Kada sam je čuo uz taj ritam, na prvu, ma odmah sam znao da je to to! Malo smo je doradili, dio ‘Neću, neću’ je moja ideja i eto. Sve ostalo je istorija".

