"Uspjeli smo da ga obradujemo, to mu je bilo posljednje": Komšinica Halida Bešlića opisala potresnu scenu iz bolnice

Izvor mondo.rs
0

Halid Bešlić preminuo je prije dva dana u bolnici, nakon borbe s opakom bolešću

Komšinica o posljednjem susretu s Halidom Bešlićem Izvor: Youtube printscreen/ BalkanMonstah

Halid Bešlić napustio nas je 7. oktobra, a prva komšinica koja ga je posjetila u bolnici pred smrt ispunila je njegovu posljednju želju.

Halid Bešlić nikada nije krio da je vezan za svoje rodno mjesto i kuću u kojoj je odrastao, a kada mu je komšinica donijela krušku sa njegovog imanja, činilo se kao da ima cijeli svijet na dlanu.

"Naravno da smo otišli da ga vidimo, ali nismo znali da je to, nažalost, posljednji put. Uspjeli smo da mu odnesemo njegovu krušku, to je nešto što mu je mnogo značilo u tom trenutku, kao da je cijeli svijet ugledao na dlanu. Volio je i bijeli luk iz njegovih Vrapaca, o njemu je uvijek pričao. Uspjeli smo da ga obradujemo i to je nažalost bilo posljednje. Čovjek kao on se neće roditi više, ljudi su ga voljeli i cijenili zato što je bio prost i narodan čovjek. Nikad loš komentar nije dao", otkrila je pjevačeva komšinica Danijela u jednom podkastu.

Pogledajte scene iz Sarajeva, na okupljanju posvećenom legendarnom pjevaču:

 (Kurir, MONDO)

Halid Bešlić

